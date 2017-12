dpa/Bernd von Jutrczenka Audio: rbb | 19.12.2017 | Christoph Reinhardt | Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Anschlag auf den Breitscheidplatz jährt sich - Müller bittet Hinterbliebene um Verzeihung

19.12.17 | 14:05 Uhr

Am ersten Jahrestag des Terroranschlags in Berlin hat der Regierende Bürgermeister Müller sich bei den Hinterbliebenen entschuldigt. Auch Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel räumten Versäumnisse ein. Am Breitscheidplatz findet am Abend eine Friedenskundgebung statt. Ab 19:30 Uhr im Stream und rbb Fernsehen: Abendschau live vom Breitscheidplatz

Am ersten Jahrestag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hat sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) bei den Hinterbliebenen der Opfer entschuldigt. Müller erinnerte in einer Gedenkstunde des Abgeordnetenhauses an die vielen Versäumnisse im Fall Amri und an den Umgang mit den Angehörigen nach dem Attentat. "Als Regierender Bürgermeister bitte ich Sie, die Angehörigen und Verletzten, für diese Fehler um Verzeihung", sagte Müller. Es sei ein quälender Gedanke, dass der Mörder vom 19. Dezember schon lange vor dem Attentat hätte festgenommen und abgeschoben werden müssen.

Steinmeier: Viele fühlten sich im Stich gelassen

Zuvor hatte bereits Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer interreligiösen Andacht in der Gedächtniskirche eingeräumt, dass manche Unterstützung für Betroffene und Hinterbliebene "spät kam und unbefriedigend blieb". Viele Hinterbliebene und Verletzte hätten sich vom Staat im Stich gelassen gefühlt.

"Wir denken an diejenigen, die auf dem Weihnachtsmarkt alles miterlebt haben, die in Todesangst waren und nicht vergessen können, was sie mit ansehen und anhören mussten", sagte der Bundespräsident weiter. Steinmeier forderte, es müssten Versäumnisse im Vorfeld aufgeklärt und aus Fehlern gelernt werden. Getrauert werde um zwölf Menschen aus Deutschland, Polen, Tschechien und der Ukraine, aus Israel und Italien, "um Frauen und Männer, die in Berlin lebten, ihrer Arbeit nachgingen oder hier zu Besuch waren", sagte der Bundespräsident: "Sie alle wurden brutal ermordet, mitten in dieser Stadt, hier an diesem Ort", fügte er hinzu.



Auch Merkel räumt Fehler ein

Der Tag des Gedenkens hatte für die Hinterbliebenen um 10:30 Uhr begonnen. Der Regierende Bürgermeister Müller zeigte ihnen unter Ausschluss der Öffentlichkeit das neue Denkmal für die Opfer des Anschlags an der Gedächtniskirche. Es wurde im Anschluss an den Gottesdienst in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) offiziell eingeweiht. Dabei sagte sie: "Heute ist ein Tag der Trauer, aber auch ein Tag des Willens, das, was nicht gut gelaufen ist, besser zu machen." Gespräche mit den Angehörigen hätten gezeigt, welche Schwächen der Staat in dieser Situation gezeigt habe, so Merkel.

Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Am Montag hatte Merkel etwa 80 Opfer und Hinterbliebene im Kanzleramt empfangen. Sie hatten der amtierenden Regierungschefin zuvor in einem offenen Brief Versagen vorgeworfen und kritisiert, dass sie nicht persönlich kondoliert habe. In einigen Monaten sei ein weiteres Treffen geplant, kündigte Merkel nun an.

Das Mahnmal zeigt einen goldfarbenen Riss im Boden sowie den Namen der zwölf getöteten Menschen. Diese werden in alphabetischer Reihenfolge auf den Stufenabsätzen zur Kirche eingraviert. Über den Namen steht geschrieben: "Zur Erinnerung an die Opfer des Terroranschlags am 19. Dezember 2016. Für ein friedliches Miteinander aller Menschen. In dieser Nacht starben: (...)."

Die Namen der Todesopfer des Terroranschlags am 19. Dezember 2016 Sebastian Berlin (32)

Anna Bagratuni (44)

Georgiy Bagratuni (44)

Nada Cizmar (34)

Fabrizia Di Lorenzo (31)

Dalia Elyakim (60)

Christoph Herrlich (40)

Klaus Jacob (66)

Dorit Krebs (53)

Angelika Klösters (65)

Łukasz Urban (37)

Peter Völker (72) Die Schreibweisen der Opfernamen entsprechen den Schreibweisen auf dem Mahnmal

Den Hinterbliebenen, den 56 Verletzten sowie den Augenzeugen, Rettungskräften und anteilnehmenden Menschen ist der Riss gewidmet. Er soll für den Riss stehen, der durch ihr Leben geht. Das vom Architekturbüro Merz/Merz gestaltete Mahnmal ist insgesamt 17 Meter lang.

Um 20:02 Uhr, am 19. Dezember 2016, raste der islamistische Attentäter Anis Amri in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin. Er tötete zwölf Menschen, 56 wurden verletzt und im Krankenhaus behandelt. Der Opferbeauftragte der Stadt Berlin, Roland Weber, geht von rund hundert Opfern aus, da sich manche Betroffenen teils erst Monate später gemeldet haben.

Mahnwache, Friedensgebet und Lichterkette

Im Gedenken an sie hat seit 14:00 Uhr die AG City e.V., der Schaustellerverband Berlin e.V. und die Wilhelm-Gedächtnis-Kirchengemeinde zu einer Mahnwache auf dem Breitscheidplatz aufgerufen. Bürgerinnen und Bürger sind laut Veranstaltern dazu eingeladen, Kerzen zu entzünden und ihrer Anteilnahme Ausdruck zu verleihen. Um 18:30 Uhr findet in der Gedächtniskirche eine weitere Andacht statt, die auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist: ein ökumenisches Friedensgebet unter Beteiligung des Bachchores.

Um 20:02 Uhr soll die größte Glocke der Gedächtniskirche zwölf Minuten lang läuten - eine Minute für jedes Opfer. Vorher werden ab 19 Uhr an mehreren Stellen auf dem Platz Kerzen für eine Lichterkette ausgegeben. Die Besucher der Kundgebung sind dazu eingeladen, eine Lichterkette rund um die Kirche zu bilden. Um 19:30 Uhr wird die Friedenskundgebung mit einem Lied der Sängerin Jocelyn B. Smith eröffnet.

"Ins Herz getroffen"

Bild: dpa Es ist der bislang schwerste islamisische Anschlag in Deutschland: Am 19. Dezember 2016 sterben zwölf Menschen durch den Attentäter Anis Amri, der einen gekaperten Sattelschlepper ungebremst in den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz lenkt. Fast 70 Menschen werden verletzt, viele von ihnen schwer oder sehr schwer.



Bild: dpa/Merz Merz GmbH & Co. KG/Senatskanzlei An die Anschlagsopfer erinnern ein Jahr später eigens angefertigte Betonstufen mit den eingravierten Namen der zwölf Toten.



Bild: dpa/Gregor Fischer Sie wurden von einer Potsdamer Firma hergestellt und vor der Gedächtniskirche eingebaut. Am Jahrestag sollen sie im Beisein von Hinterbliebenen eingeweiht werden.

Bild: dpa/Jutrczenka Zu dem Mahnmal gehört auch ein knapp 17 Meter langer "goldener Riss", der sich vom Granitpodest der Kirche über die Treppenstufen ziehen wird. Die Unterbrechung des Pflasters wird mit einer Bronze-Legierung deutlich gemacht.

Bild: dpa/Maurizio Gambarini Der Anschlag vor einem Jahr löste großes Entsetzen aus. Unzählige Menschen bringen damals ihre Trauer zum Ausdruck.

Bild: dpa/Jörg Carstensen Vor der Gedächtniskirche bildet sich ein Meer aus Kerzen und Blumen.



Bild: imago Das Brandenburger Tor wird ebenfalls zum Ort der Trauer. Das Berliner Wahrzeichen leuchtet abwechselnd in den Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold sowie in den Landesfarben Rot-Weiß mit dem Berliner Bär.

Bild: dpa/Michael Kappeler In der Berliner Gedächtniskirche gedenken Spitzenpolitiker, darunter Bundeslanzlerin Angela Merkel, der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert (beide CDU) und der damalige Bundespräsident Joachim Gauck, bei einer ökumenischen Trauergottesdienst der Opfer.

Bild: dpa/Jörg Carstensen Auch vor der Kirche zeigen Muslime ihre Ablehnung von Terror und Gewalt.

Bild: Andrea Marshall/rbb Ein japanischer Tourist verneigt sich - umringt von Kamerateams aus aller Welt.



Bild: dpa/Christophe Petit Tesso Sie können die Trauer und den Schmerz der Hinterbliebenen besonders gut nachfühlen: Das französische Parlament - das viele Tote durch Terroranschläge im eigenen Land zu beklagen hatte - erhebt sich für die Opfer des Anschlags in Berlin.

Bild: rbb/Andrea Marshall Das Areal rund um den Breitscheidplatz bleibt einen Tag lang abgesperrt.

Bild: dpa/Maurizio Gambarini Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel (beide SPD) besuchen den Tatort knapp zwei Stunden nach der Tat. Die Situation sei unter Kontrolle, heißt es zu diesem Zeitpunkt.



Bild: rbb Das war passiert: Der Attentäter Anis Amri fährt am Abend des 19. Dezember 2016 mit dem zuvor in Moabit gestohlenen Lastwagen von der Hardenbergstraße ungebremst in eine Budengasse des Weihnachtsmarkts. Der Lkw zerstört Buden und überrollt zahlreiche Besucher.

Bild: dpa/Maurizio Gambarini Der Lkw "durchpflügt" kurz nach 20 Uhr auf einer Strecke von bis zu 80 Metern den Markt regelrecht.

Bild: dpa Durch das automatische Bremssystem kommt der Lastwagen auf der Budapester Straße zum Stehen.



Bild: dpa 70 Verletzte werden behandelt; Dutzende von ihnen kommen in Berliner Krankenhäuser. Viele sind schwer oder sehr schwer verletzt. - Ein Verdächtiger wird kurz nach dem Anschlag in der Nähe der Siegessäule festgenommen, kommt aber am nächsten Morgen wieder frei.



Bild: dpa/Rainer Jensen Im Fahrerhaus findet die Polizei die Leiche des polnischen LKW-Fahrers. Später stellt sich heraus, dass er vor der Todesfahrt erschossen worden war. Die Duldungspapiere des Täters Anis Amri liegen unter dem Fahrersitz. Jetzt wird nach ihm gesucht.

Bild: imago/ZUMA Press Zunächst wird verdeckt gefahndet - erst viele Stunden später dann auch öffentlich. Der Tunesier gilt als gefährlich, vor ihm wird gewarnt.

Bild: Colourbox 9104569/Ruslan Olinchuk; rbb Amri war den Behörden als Krimineller mit Kontakten zur gefährlichen Islamistenszene bekannt. Doch er war in Deutschland nicht belangt worden. Nach dem Attentat flüchtet er vom Bahnhof Zoo aus, wo ihn eine Überwachungskamera filmt, durch verschiedene europäische Länder.

Bild: ANSA Vier Tage nach dem Anschlag, am frühen Morgen des 23. Dezember 2016, wird Amri nahe dem Bahnhof der norditalienischen Stadt Sesto San Giovanni im Großraum Mailand bei einer Kontrolle von Polizisten erschossen. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen









































Die Polizei hat im Rahmen der Gedenkveranstaltungen erhöhte Sicherheitsmaßnahmen angekündigt. Bis Dienstag um Mitternacht ist es auf dem Breitscheidplatz und in dem umliegenden Straßen verboten, Fahrräder oder andere Gegenstände abzustellen. Für Autofahrer gelten umfangreiche Halteverbote. In beide Fahrtrichtungen gesperrt sind seit Montag 22 Uhr folgende Straßen: Budapester Straße/Hardenbergstraße zwischen Olof-Palme-Platz und Joachimsthaler Straße. Außerdem die Tauentzienstraße/Kurfürstendamm zwischen Nürnberger Straße und Joachimsthaler Straße. Mit einem Ende der Absperrungen ist laut Polizei ab 21 Uhr zu rechnen.



Sendung: Abendschau, 18.12.2017, 19:30 Uhr