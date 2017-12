Geflüchtete am Tempelhofer Flughafen ziehen um

Die Notunterkünfte für Geflüchtete in den Hangars des ehemaligen Tempelhofer Flughafens waren nur als Übergangslösung geplant. Sie entwickelten sich aber zu einem Provisorium für über zwei Jahre. Jetzt hat die prekäre Wohnsituation ein Ende.

Die neuen Container-Wohnungen für Geflüchtete am Tempelhofer Feld sind bezugsfertig. Ab Montag sollen nun die ersten 150 Menschen in diese Unterkünfte umziehen. Derzeit wohnen sie noch in den Hangars des ehemaligen Flughafens.