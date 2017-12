Wie gut lassen sich Menschen, die von Kameras gefilmt wurden, später über einen Fotoabgleich identifizieren? Seit August läuft dazu am Bahnhof Berlin-Südkreuz ein umstrittener Test. Jetzt soll er verlängert werden, um an der Technik weiter zu feilen.

Das Projekt zur Erkennung von Gesichtern am Berliner Bahnhof Südkreuz soll länger laufen als bisher geplant. Das teilte die Bundespolizeidirektion Berlin in einem Newsletter am Mittwoch mit. Der Test solle um ein halbes Jahr verlängert werden, hieß. Ursprünglich sollte er Ende Januar 2018 enden.

Seit dem 1. August werden in dem Fern- und S-Bahnhof die Bilder von drei Kameras - je eine an einem Ein- und Ausgang sowie an einer Rolltreppe - speziell ausgewertet. Drei Computerprogramme vergleichen alle gefilmten Gesichter mit den gespeicherten Profilen von 300 Testpersonen, die den Bahnhof regelmäßig benutzen. Das Bundesinnenministerium, die Bundespolizei und die Deutsche Bahn wollen so klären, wie zuverlässig die Technik der automatisierten Gesichtserkennung funktioniert.

Datenschützer kritisierten den Test: Durch diese Technik würden die Persönlichkeitsrechte von Menschen verletzt, und der Überwachungsstaat weite sich aus.



Die Bahn hat in etwa 900 ihrer Bahnhöfe insgesamt 6.000 Kameras installiert. Im Testbahnhof Südkreuz sind es 77 Kameras.