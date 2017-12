Bild: AP Pool/Markus Schreiber

Gesichtserkennung am Berliner Südkreuz - Ein Streit auf Standby

31.12.17 | 12:47 Uhr

Schon fast fünf Monate läuft der Test der Gesichtserkennung am Südkreuz. Trotz viel Kritik und einem Bundesinnenminister, der keine gute Figur macht, geht das Projekt weiter – die Fronten zwischen Gegnern und Befürwortern sind verhärtet. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Als Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am 15. Dezember erste Zwischenergebnisse des Gesichtserkennungs-Tests am Berliner Südkreuz präsentierte, unterschied sich der Ablauf kaum von seinem ersten Besuch Mitte August. Erst schritt der Minister die Treppe vom Bahnsteig in die Westhalle herunter, in der an drei Kameras jeweils unterschiedliche Gesichtserkennungs-Softwares getestet werden. Danach ließ er sich in der Bundespolizei-Direktion die Funktionsweise dieser Systeme erklären, und zum Abschluss gab es ein Statement für die Presse. Es fühlte sich fast an wie ein Déjà-vu – oder eine Parodie. Und doch war eine Sache im Dezember anders: Die Gegner des sogenannten Pilotprojekts fehlten. Protestierten sie bei de Maizières Besuch Mitte August noch mit Bannern und Masken und gaben Interviews, war der Bundesinnenminister kurz vor Weihnachten der einzige, der zum Thema redete. Vielleicht lag es daran, dass der Besuch de Maizières erst einen Tag vorher bekannt gegeben worden war. Doch vielmehr wirkte es so, als wären seine Gegner – von denen es immer noch viele gibt und deren Positionen sich kaum geändert haben – müde geworden. Und das, obwohl de Maizière es ihnen durch so manch fragwürdiges Statement eigentlich leicht machte.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière im Dezember am Südkreuz. | Bild: AP Pool/Markus Schreiber

Kritischen Fragen weicht der Minister aus

Bei diesem zweiten Besuch in der Westhalle des Bahnhofs Südkreuz redete er viel darüber, dass mindestens 70 Prozent der Gesichter von den Kameras erkannt wurden. Über das etwa eine Drittel unerkannter sowie unentdeckter Testpersonen am Südkreuz sowie über die 0,3 Prozent, die von der Technik verwechselt werden – also eine Testperson wird fälschlicherweise für eine andere gehalten – sagte er weniger. Als ihn ein Journalist darauf anspricht, erwidert de Maizière: Dass Menschen verwechselt werden, gäbe es auch bei den heutigen Ermittlungsmethoden - "vermutlich in mehr als ein Prozent von solchen Fällen". Ein Statement, das nichts anderes bedeutet als: Könnte schon sein, dass die bisherigen Methoden schlechter sind, als die neue Gesichtserkennung, aber eigentlich weiß ich es nicht. Einen ähnlichen Moment hatte de Maizière, als es um die von ihm gewünschte Verlängerung des Tests geht. Statt bis Ende Januar soll der Versuch bis Ende Juli dauern, weil nun schlechtere Fotos der Testpersonen verwendet werden– schließlich habe man von Terroristen oft auch nur schlechtere Bilder. Wieder fragt ein Reporter nach: Warum man das nicht schon früher gemacht habe – schließlich läuft der Test schon seit August. "Es ist sinnvoll, diese Phasen im Test nacheinander durchzuführen", entgegnete der Minister. Aber de Maizière und die Bundespolizei, die den Test durchführt, wissen doch nicht erst seit gestern von der schlechten Qualität der Bilder von Verdächtigen. "Wir haben mit den guten Bildern angefangen, und jetzt wird der Test fortgesetzt mit schlechteren Ausgangsbildern", antwortete de Maizière – ohne wirklich zu antworten.

Der Widerstand gegen das Projekt scheint zu verhallen.

Datenschützer haben nur schwache Waffen

Eigentlich müssten Datenschützer bei solchen Nicht-Antworten sofort aufschrecken. Aber die Gegner de Maizières bleiben stumm – oder schaffen es nicht, ihrer Kritik Taten folgen zu lassen. Bereits im August hatte sich der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar kritisch geäußert. Er bezweifelt, dass der Test überhaupt legal ist: "Soweit hier auch Passanten betroffen sind, die nicht ausdrücklich eine Einwilligung zu den Aufnahmen erteilt haben, ist die Annahme, es bedürfe lediglich eines Hinweisschildes, um sie im Rahmen des Pilotbetriebs rechtmäßig zu erfassen, mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht vereinbar." Seine Schlussfolgerung: "Damit wäre dann wohl auch der Pilotbetrieb rechtlich so nicht zulässig." Seitdem habe sich seine Ansicht nicht geändert, bestätigt sein Sprecher Martin Schemm. Trotzdem kann der Hamburger Datenschützer nichts weiter tun, denn: "Die Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder beachten das Zuständigkeitsprinzip – insofern obliegt es dem jeweils zuständigen Landes-Datenschutzbeauftragten, in einer Sache unabhängig aktiv zu werden." Am Zug wäre also die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff. Aber die teilt die Bedenken ihres Hamburger Kollegen nicht und sieht deshalb auch keinen Grund, eine Beanstandung auszusprechen. Das ist die stärkste Waffe der Datenschützer, die allerdings trotzdem meist folgenlos bleibt.

Uwe Wilfried Köpsel ist Testperson - und steht hinter dem Projekt. | Bild: privat

Wenig Zweifel bei den Testpersonen

All die Kritik scheint die meisten der 300 Testpersonen nicht zu erschüttern. "Ich fühle mich wirklich gut aufgehoben und gut betreut", sagt zum Beispiel Uwe Wilfried Köpsel. Der 55-Jährige ist pensionierter Offizier der Bundeswehr, hat sich die Test-Anlage auch schon einmal selbst angesehen und glaubt eher der Bundespolizei als ihren Kritikern: "Warum soll ich einem demokratisch legitimierten Rechtsstaat und seinen Organen auch nicht vertrauen?" Deshalb will er auch weiter mitmachen, wenn der Test in die Verlängerung geht: "Das sind für mich fünf Minuten Umweg, und den nehme ich gerne in Kauf." Petra Seyde-Scholz hegt dagegen manchmal durchaus Zweifel. "Vor allem als die Vorwürfe gegen das Projekt im August überall in den Medien waren." Auch Freunde sprechen die 72-jährige Rentnerin immer wieder auf das Thema an: "Manchmal nennen sie mich auch ‚die Spionin‘.“ Trotzdem hält sie die Technik weiter für sinnvoll: "Daten über das Internet weiterzugeben halte ich für gefährlicher – wer hat denn Interesse, mich stundenlang auf der Rolltreppe zu beobachten?“ Auch ihre Tochter macht bei dem Versuch mit.

Geht es im Juli doch noch weiter?

Testpersonen unterstützen die Gesichtserkennung also weiterhin aus Überzeugung, obwohl Thomas de Maizière bei seinen öffentlichen Auftritten nicht unbedingt souverän auftritt. Datenschützer und Kritiker wiederholen unterdessen nur ihre alten Argumente und reagieren kaum auf die neuen Entwicklungen. So gelang es dem Bundesinnenminister problemlos, den Versuch zu verlängern. Und er hat auch nicht eindeutig ausgeschlossen, dass der Test nach Ende Juli nochmal in eine weitere Verlängerung geht. Es bleibt also noch ein bisschen Zeit für die deutschen Datenschützer, um aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwachen.

Sendung: