Helmut Krüger Potsdam Sonntag, 10.12.2017 | 17:39 Uhr

"Ich fände es fatal, wenn in einer solchen Situation nun auch noch von uns Grünen der Eindruck entstünde, es drehe sich alles um die Männer, und wenn die sich entschieden haben, kommt die Frau an Mr. X' Seite."



Ich glaube, bei den Bündnisgrünen verhält es sich in Wirklichkeit umgekehrt.

Eher sind die Frauen gesetzt und die Männer streiten sich dann um den zweiten Posten herum.

Eine Quote hat sehr großen Sinn genau dann, wenn bislang eine überbordende Männerwirtschaft herrscht. Das ist weder bei den Bündnisgrünen noch bei der SPD noch bei der Partei Die Linke der Fall. Und bei der CDU und AfD mit kleineren Abstrichen. Einzig die CSU kann wohl noch als Männerbastion gewertet werden.



Für Theaterintendanten braucht es ebensowenig eine Frauenquote wie für Rundfunkintendanten. Für Vorstandsposten in börsennotierten Unternehmen dagegen schon. Dass die "eigene Seite" überziehen muss, damit die andere Seite endlich zur Vernunft komme, hat so noch nie "funktioniert".