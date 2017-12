Im Fall des Hoteliers Axel Hilpert, der im Februar zu drei Jahren und neun Monaten Haft wegen Fördermittelbetruges verurteilt wurde, gibt es Zweifel an der Objektivität des zuständigen Staatsanwaltes. Dieser hatte ein mutmaßlich korruptives Verhalten einer Hauptzeugin im Prozess nicht verfolgt, obwohl es deutliche Hinweise für die Vorwürfe gegen die Mitarbeiterin der geschädigten Bank, der Investitionsbank ILB, gab. Eine vierköpfige Prüfgruppe wurde eingesetzt, um den Verdacht zu klären.

Nach Abschluss der Prüfung stellte Justizminister Stefan Ludwig (Linke) fest, an den Vorwürfen sei nichts dran. Mögliche Straftaten seien zum Zeitpunkt der damaligen Ermittlungen bereits verjährt.



rbb-Recherchen haben allerdings ergeben, dass drei von vier Mitgliedern der staatsanwaltschaftlichen Prüfgruppe in die Ermittlungen zum Hilpert-Prozess involviert waren - darunter auch der zuständige Staatsanwalt, der also die Vorwürfe gegen sich selbst prüfte.