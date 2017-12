Humanistenverband in Berlin ab Januar Kirchen gleichgestellt

Der Humanistische Landesverband hat 20 Jahre lang darum gekämpft, in Berlin den Kirchen rechtlich gleichgestellt zu werden. Ab Januar ist es soweit, kündigte Kultursenator Lederer jetzt an. Damit verbunden sind nicht nur steuerliche Vorteile.

Ab Januar ist der Humanistische Verband (HVD) Berlin-Brandenburg in der Hauptstadt den großen christlichen Kirchen rechtlich gleichgestellt. Der Landesverband veröffentlichte am Freitag ein entsprechendes Schreiben von Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke).

Lederer erklärt darin, dass der Verband zum 1. Januar die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts für das Gebiet des Landes Berlin verliehen werden. Die entsprechende Urkunde werde zu einem späteren Termin übergeben. Damit erhält erstmals in der Geschichte des Landes Berlin eine Weltanschauungsgemeinschaft diesen privilegierten Status.

Damit verbunden sind ein eigenes Dienstrecht für Mitarbeiter, Privilegien beim Immobilienerwerb und das Recht zum Steuereinzug bei den eigenen Mitgliedern. Allerdings sei letzteres nicht beabsichtigt, erklärte ein Sprecher, sondern der Verband erhalte Mitgliedsbeiträge. Ist er als Körperschaft öffentlichen Rechts anerkannt, braucht er laut dem Senat bestimmte Steuern nicht zu zahlen.

Der HVD versteht sich als Vertretung der religionsfreien Bevölkerung. Der Landesverband hat rund 13.000 Mitglieder und betreibt über 60 Einrichtungen und soziale Projekte in den Bereichen Erziehung, Bildung und Kultur. Zum betreibt er Lebenskundeunterricht an Schulen. Für konfessionslose junge Menschen bietet er statt Konfirmation bzw. Firmung eine sogenannte Jugendfeier an.