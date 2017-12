Interview | Jungfernhaut-OPs am FPZ

Der Verein Balance aus Berlin-Lichtenberg kämpft für sexuelle Selbstbestimmung. Trotzdem bietet er Frauen eine umstrittene Operation an: das Zusammennähen der Jungfernhaut. Im Interview berichten zwei Mitarbeiterinnen, warum.

Sexuelle Aufklärung von Kindern, Paarberatung oder Hilfe bei ungewollter Schwangerschaft – das ist die Arbeit des 1992 gegründeten Vereins Familienplanungszentrum "Balance" in Berlin-Lichtenberg. Die Mitarbeiter engagieren sich gegen Genitalbeschneidung und für mehr Frauenrechte.

Flora Graefe: Ich kann Ihnen ein aktuelles Beispiel aus der Sprechstunde geben. Eine junge afghanische Frau stellte sich vor, Mitte zwanzig, sie wurde in Ihrem Heimatland im Alter von zwölf Jahren vergewaltigt. Sie lebt als Flüchtling in Deutschland und hat jetzt die begründete Befürchtung, abgeschoben zu werden. Um in Afghanistan von der Familie ihres Bruders akzeptiert zu werden und ein "normales" Leben führen zu können, erzählte sie, dass sie heiraten müsse. Aus diesem Grund wollte sie die Wiederherstellung des Jungfernhäutchens.

Craciun: Eine Antwort darauf würde zu stark vereinfachen. Die Drucksituation oder der Wunsch für eine solche Maßnahme kann unterschiedlich sein. Der weibliche Körper wird oft instrumentalisiert, als Besitz gesehen - das zeigt auch der Fall der Frau, die ein Geschenk aus ihrem Körper machen wollte. Aber es gibt auch andere, die Missbrauch erlebt haben und das hinter sich bringen wollen. Sie möchten sich über die Wiederherstellung der Jungfernhaut auch in der Seele neu fühlen. Dann gibt es auch Frauen, die sich auf die Hochzeitsnacht vorbereiten, damit sie dann bluten. Aber auch hier gibt es unterschiedliche Fälle: Manche Frauen haben die Forderungen verinnerlicht. Andere Frauen sagen: Ich bin mit mir im Reinen und mit meinen sexuellen Erfahrungen – aber es muss Blut auf dem Laken sein.

Wenn jetzt eine Frau anfragt, dass ihr Jungfernhäutchen wiederhergerichtet werden soll – wie würde das ablaufen?

Craciun: Wir schauen uns die Frau und ihre Lage an und versuchen personennah die Lösungen zu finden. Es muss nicht zu einer Operation kommen. Wir sagen immer: Eine OP ist keine Garantie zur Blutung in der Hochzeitsnacht. An erster Stelle steht für uns das Gespräch, danach können Alternativen besprochen werden wie Pieksen oder Blutabnehmen.

Graefe: Pieksen heißt, sich z.B. mit einer Nadel in die Fingerkuppe zu stechen, um einen Blutfleck zu erzeugen. Es gibt auch künstliche Jungfernhäutchen mit Echtblut-Imitat. Aber letztlich lautet die Frage: Warum kommt die Frau? Möchte sie die OP, möchte jemand anderes das? Sind sich die Partner einig? Am Anfang steht ein Gespräch. Als Alternativen kommen die genannten Möglichkeiten in Betracht, um ein blutiges Laken zu erhalten. Die Operation ist das letzte, worauf man sich dann einigen kann.

Der jungen afghanischen Frau haben wir die Operation angeboten, da ihr dies psychologisch als Einziges zu helfen schien. Auch wenn es keinerlei Garantie gibt, dass das Jungfernhäutchen nach der OP beim Sex blutet.