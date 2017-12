Mutmaßlich Aktivisten der rechtsextremen "Identitären Bewegung" haben vor dem Brandenburger Tor in Berlin fünf große Betonsteine aufgestellt. Die Steine mit Inschriften wie "den Opfern des Islamistischen Terrors" seien am Dienstagmorgen gegen 11.00 Uhr abgeladen worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. "Zeugen haben bis zu 20 Personen mit einem Lastwagen und Anhänger beobachtet. Die Steine wurden per Lkw-Kran aufgestellt", so die Sprecherin. Es seien Flugblätter verteilt sowie Rosen und Bilder vor den Steinen abgelegt worden.

Zum Jahrestag des Terroranschlags am Breitscheidplatz gibt es am Dienstag nicht nur Gedenken in der Stadt. Parallel zur offiziellen Gedenkkundgebung in der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche sollen in der Nähe des Anschlagsortes mehrere andere Demonstrationen stattfinden. Dort soll wahlweise gegen offene Grenzen, Rassismus oder Islamismus demonstriert werden.