Eigentümer sind in Zeiten knappen Wohnraums erfinderisch, um unliebsame Mieter loszuwerden. Eine derzeit beliebte Methode: Eigenbedarf vortäuschen. Die Klagen dagegen häufen sich. Von Ute Barthel und Jana Göbel

Der Eigentümer wollte die Wohnung für seine Schwester. Dominique Guglieri und ihre Freundin mussten ausziehen. Doch die Schwester des Eigentümers zog nie ein. Stattdessen wurde die Wohnung an eine WG vermietet, "mit einer 180 Prozent teureren Miete", sagt Dominique Guglieri.

Die Wohnung war ein Traum. Direkt am Viktoriapark in Kreuzberg. Die richtige Größe, dazu noch bezahlbar. Freiwillig wären Dominique Guglieri und ihre Freundin hier nicht ausgezogen. Doch nach 26 Jahren kam die Kündigung – Eigenbedarf. "Das hat uns den Boden unter den Füßen weggerissen", sagt Dominique Guglieri, "denn die Mieten in der Stadt explodieren".

Fälle wie diese häufen sich. In der Rykestraße im Prenzlauer Berg musste ein Mieter wegen Eigenbedarfs ausziehen - kurz danach wurde die Wohnung im Internet angeboten, für die doppelte Miete. In der Lindenstraße in Lichterfelde erhielt eine 76-jährige Rentnerin eine Eigenbedarfskündigung. Ein Jahr nach ihrem Auszug steht die Wohnung immer noch leer.

Dominique Guglieri wurde getäuscht, und sie hat sich gerichtlich gewehrt. In erster Instanz bekam sie Recht – der Eigenbedarf war vorgetäuscht. Sie erhielt eine Entschädigung. Doch in die alte Wohnung konnte sie nicht zurück. Und ihre jetzige Miete ist doppelt so hoch.