Der größte Erfolg für Senatorin Breitenbach im ersten Regierungsjahr ist, dass viele Geflüchtete aus Notunterkünften ausziehen konnten. Aber sowohl bei der Vermittlung in Wohnungen als auch in Arbeit gibt es noch viele Baustellen. Ein Konzept ist in Arbeit. Von Nina Amin

Dabei konnte Rot-Rot-Grün allerdings auf die Vorarbeit des vorherigen Senats zurückgreifen: Zehn Containerdörfer und acht Wohnblöcke für Geflüchtete sind fertiggestellt und bezogen worden. Weitere Häuser sind im Bau oder in Planung. Allerdings sollen da langfristig im Sinne von besserer Integration nicht ausschließlich Geflüchtete leben. "Wir werden diese Häuser so schnell wie möglich öffnen", sagt Breitenbach. Das Ziel: von Flüchtlingsunterkünften wegkommen und hin zu "ganz normalen Wohnhäusern, in denen sehr unterschiedliche Menschen leben".



Der Opposition gehen die Integrationsbemühungen von Rot-Rot-Grün nicht weit genug. Der Senat habe kein Konzept, kritisiert die integrationspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Cornelia Seibeld. Die Vermittlung in normalen Wohnraum funktioniere nicht. Auch die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt, in Maßnahmen oder in Ausbildung sei "bestenfalls gerade angelaufen" und falls zahlenmäßig kaum ins Gewicht.