Interview | rbb-Film zu Anschlags-Ermittlungen - "Es wurde auf allen Ebenen verharmlost und gedeckelt"

11.12.17 | 06:15 Uhr

Vor fast einem Jahr lenkte ein islamistischer Attentäter einen LKW in die Besuchermenge auf dem Breitscheidplatz. Reporter des rbb recherchieren seitdem über die Hintergründe - und deckten dabei schwere Ermittlungspannen auf. Davon erzählen sie in ihrem Film "Der Anschlag" - und im rbb-Interview. "Der Anschlag" ist am Montag, 11.12., um 22:45 Uhr im Ersten zu sehen.

Das Attentat ist fast ein Jahr her, genauso lange haben Sie für Ihren Film recherchiert. Was war die überraschendste Erkenntnis? Jo Goll: Mich hat überrascht, wie schlecht der Föderalismus in Deutschland im Fall Anis Amri funktioniert hat. Es gab Situationen, die hätte ich nicht für möglich gehalten. Dass zum Beispiel Handflächenabdrücke von Amri im Computer von Bund und Ländern schlummern, die dringend benötigt worden wären, um seine Abschiebung zu vollziehen. Dass es da Hilferufe von Ausländerbehörden gab, die diese Handflächenabdrücke brauchten, weil sie ihn sonst nicht abschieben konnten - und niemand reagiert. Dieser Anschlag hätte schon ein halbes Jahr vorher abgebogen werden können, indem man Amri in sein Heimatland abgeschoben hätte. Norbert Siegmund: Für mich war die überraschendste Erkenntnis, dass man nicht einmal der Polizei glauben kann. Dass man eigentlich niemandem glauben kann. Denn es wurde auf allen Ebenen verharmlost und gedeckelt. Im Grunde haben wir die Behörden über Monate vor uns hertreiben müssen. Das war eine Salami-Taktik: Es wurde immer nur das zugegeben, was zugegeben werden musste.

Wie haben Sie denn dann Ihre Informationen bekommen?

Jo Goll: Im konkreten Fall ging es um eine Kamera der Polizei, die gegenüber der Fussilet-Moschee hing, wo Anis Amri ein- und ausging. Die lief Tag und Nacht. Wir wollten nach Amris Tod wissen, wann Amri dort gesichtet wurde. Da wurde gemauert von Seiten des Berliner LKAs. Wir sind dann vor das Verwaltungsgericht gezogen und haben per Auskunftsklage herausbekommen, wann und wie und wo diese Kamera gelaufen ist und vor allem, wann die Observation eingestellt wurde. Das war dann ja schon am 15. Juni 2016. Da wurde also eigenmächtig die Observation eines islamistischen Gefährders eingestellt. Das hat das Berliner LKA im GTAZ - dem Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum – den anderen Behörden nie mitgeteilt.

Es muss auch Informanten gegeben haben, die ein Interesse an Aufklärung hatten?

Norbert Siegmund: Ja, es gab Whistleblower. Es gab auch in den Sicherheitsbehörden großen Ärger darüber, dass die Fussilet-Moschee nicht geschlossen wurde, obwohl man wusste, dass dort Terroristen ein- und ausgehen und es vier Verfahren wegen Terrorunterstützung gab. Es gab Frust bei den Ermittlern über die Untätigkeit der Behördenspitzen. Deshalb gab es Mitarbeiter, die uns etwas durchgesteckt haben. Dort, wo die Unzufriedenheit groß ist, findet man als Journalist auch Whistleblower.

Wie geht es den überlebenden Opfern und Hinterbliebenen des Terroranschlags vom Berliner Breitscheidplatz? Jo Goll: Der Jahrestag, der 19. Dezember, rückt näher, und das macht sie nervös und sehr nachdenklich. Da kommen die ganzen Traumatisierungen und die Bilder wieder hoch. Der Weihnachtsmarkt ist wieder eröffnet – einige sind da jetzt auch schon gewesen. Das tut weh. Der Prozess ist sehr schmerzhaft. Und auch mit Blick auf Entschädigungszahlungen, auf Zahlungen von Versicherungen hat sich viel Ärger angestaut. Da gibt es Fälle, wo Renten zwar vom Bundesamt für Justiz bezahlt werden, aber teilweise geht es da um 140 Euro im Monat. Das ist zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben.

Wie kommt man als körperlich und seelisch verletztes Opfer mit dem Staatsversagen klar, das auch der Film zeigt? Norbert Siegmund: Eine Hinterbliebene sagte uns, sie, die Hinterbliebenen, würden durch die Pannen zum zweiten Mal zum Opfer. Zu erfahren, wie es passieren konnte und dass es hätte verhindert werden können, ist für sie eine zweite Traumatisierung. Jo Goll: Aber sie sind uns auch dankbar. Sie wollen, dass wir weitermachen und finden gut, was wir tun. Daher fühlen wir uns zwar bestärkt, es fällt uns dann aber hinterher auch schwer, den Kontakt mit den Hinterbliebenen wieder aufzunehmen: Weil unsere Geschichten ihre Wunden wieder aufreißen.

Was haben Sie für ein Bild von dem Attentäter Anis Amri? Ist das ein armer fehlgeleiteter Wicht oder ein organisierter Mafioso?

Jo Goll: Fest steht, dass er ein klein- bis schwerkrimineller junger Mann war, getrieben von allen möglichen Einflüssen. Mal nahm er Drogen, mal nicht. Mal konsumierte er Pornografie, mal nicht. Mal war er sehr religiös, mal war er das sehr wenig. Er war ein sehr schwieriger Charakter, der einen Weg gesucht und ihn im radikalen Islamismus gefunden hat. Am Schluss gab es Seitens des so genannten Islamischen Staats "Instrukteure", die ihn aus dem Ausland – wahrscheinlich aus Libyen – an die Hand nahmen und ihm klar sagten, was er tun soll. Das scheint ihm Halt gegeben zu haben. Norbert Siegmund: Für mich ist Amri ein Gescheiterter, ein Looser, ein Versager. Jemand der durch seine Brutalität und Kriminalität nirgendwo mehr willkommen war. Wir wissen aus den Überwachungsprotokollen, dass er auch Frauen nachgestellt hat. Er hatte auch Liebschaften, die er – meiner Meinung nach – durch Stalking riskiert hat. Auch da scheiterte er also. Wir haben uns manches Mal gefragt, was aus ihm geworden wäre, wenn eine der Frauen doch "ja" zu ihm gesagt hätte. Er wurde zurückgewiesen und hat dann doch einen Weg für sich gefunden, noch einmal wichtig zu sein.

Es gab offenbar mehrere Gruppen, die Amri vorbereitet haben... Jo Goll: Ich würde sagen, dass Amri sehr früh nach seiner Einreise nach Deutschland im Juli 2015 in islamistische Kreise geriet, sie vielleicht auch aufgesucht hat. Er war viel in Nordrhein-Westfalen unterwegs, wo er an eine Gruppe um Abu Walaa, den sogenannten Prediger ohne Gesicht, geriet. Diese Leute radikalisierten ihn weiter. Hier gibt es erste konkrete Gespräche über Anschlagsabsichten. Abu Walaa segnete ihn mutmaßlich und soll ihm gesagt haben, er solle einen Anschlag begehen. Aber es soll bezeichnenderweise auch ein V-Mann des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamtes mit zu seiner Radikalisierung beigetragen haben.

Es gibt noch einen anderen Hintermann, der im Film zur Sprache kommt. Bilel Ben Ammar der abgeschoben wurde. Was treibt der inzwischen?

Norbert Siegmund: Bilal Ben Ammar ist schon eine schillernde Figur. Er war der letzte Freund, mit dem Amri sich besprochen hat. Die beiden haben am Abend vor dem Anschlag zusammen gegessen. Nach der Videoüberwachung des Restaurants haben sie ein sehr angeregtes Gespräch geführt. Beide waren Islamisten. Ben Ammar wurde sogar als noch gefährlicher eingeschätzt als Amri. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht über den Anschlagsplan gesprochen haben. Als wir in den Akten einen Vermerk gefunden haben, dass man später auf dem Handy von Ben Ammar Fotos gefunden hat vom Tatort – genau von der Stelle, wo Amri mit dem LKW später reinfuhr – da lief es mir schon kalt über den Rücken. Die hat dieser Weggefährte Amris ein halbes Jahr vor dem Anschlag gemacht. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass man den schon wenige Wochen nach dem Anschlag abgeschoben hat, obwohl er als Mitverdächtiger galt. Es gab einen Haftbefehl, und der Mann war der wichtigste Zeuge. Er ist unseren Erkenntnissen nach jetzt in Tunesien. Ich würde schon gerne wissen, ob dieser Mann in irgendeiner Beziehung zu irgendeiner deutschen Sicherheitsbehörde steht.

Sie recherchieren jetzt seit fast zwölf Monaten in diesem Sumpf. Was machen solche Dreharbeiten mit einem Reporter? Norbert Siegmund: Ich wühle für meine Arbeit immer im Sumpf. Es gehört zur Professionalität, dass ich anschließend mein Gehirn reseten kann. Ich schaue auch nicht, wenn ich irgendwo bin, ob da ein LKW in einen Markt rein rast. Ich habe das Thema aber auch nicht über, denn wir finden ja auch seit Monaten immer neue Versäumnisse. Ich bin fassungslos, dass das überhaupt gar kein Ende findet. Das ist wirklich bedrückend. Jo Goll: So lange wir immer wieder neue Verfehlungen entdecken, müssen wir ja weiter machen. Das sind wir den Angehörigen der Opfer schuldig.

Wie gut sind wir inzwischen in Berlin vor einem neuen Anschlag geschützt?

Jo Goll: Deutsche Sicherheitsbehörden haben schon dutzende Anschläge verhindert. Das konnte man aber meist nur, wenn sogenannte "befreundete Dienste" die entscheidenden Hinweise gaben. Nach unserer Aufarbeitung des Falles Amri ist mir nicht allzu positiv zumute. Es ist wirklich besorgniserregend zu sehen, wo die Lücken im Sicherheitsnetz sind. Einen effektiven Schutz vor islamistischen Terror gibt es nicht. Allein dass man in der Hauptstadt mit der jetzigen Personalausstattung nur in der Lage ist, wenige Gefährder rund um die Uhr zu beobachten, gibt zu denken. Norbert Siegmund: Aber da behaupten die Sicherheitsbehörden ja, nachgesteuert zu haben. Man mache nun alles besser. Nur: aus der Amri-Recherche weiß ich, dass ich ihnen nichts glauben darf. Das Interview führte Torsten Mandalka, Redaktion Investigatives und Hintergrund