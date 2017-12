Bild: dpa/Alex Brandon

Interview | Berliner Jude über Anti-Israel-Proteste - "Diese Entscheidung hetzt uns gegeneinander auf"

13.12.17 | 08:19 Uhr

Anti-Israel-Proteste in Berlin, bei denen Fahnen mit Davidstern verbrannt werden, sorgen derzeit für Entsetzen. Wie fühlt sich das an für in Berlin lebende Juden? Der US-Amerikaner Cary Natheson über wachsende Spannungen, Trumps Kalkül und die Stimmung in Berlin.



Der US-Amerikaner Cary Nathenson lebt mit seiner Familie seit 20 Jahren in Berlin. Zunächst waren seine Aufenthalte unregelmäßig, seit nunmehr drei Jahren allerdings hat er einen festen Job in der Stadt und lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in Berlin-Wilmersdorf. Er ist 54 Jahre alt, Germanist, arbeitet für eine Bildungsorganisation und betreut Studenten amerikanischer Universitäten, die hier in Deutschland studieren.



"Ich bin als Jude groß geworden. Meine Frau allerdings ist evangelischen Glaubens und sie ist hier in Berlin groß geworden. Zu einer bestimmten jüdischen Gemeinde hier in Berlin gehöre ich nicht", beschreibt er sein Leben kurz. Ein wichtiger Teil diesen Lebens ist der Glaube.

Bild: privat

rbb|24: Herr Nathenson, ausgelöst von der Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, gibt es massive Proteste in Europa, auch in Berlin. Was halten Sie von Trumps Schritt?

Für mich ist das eher befremdlich und nicht nachvollziehbar. Warum muss Trump auf diesem Pulverfass um Israel und die Palästinenser nun noch mit Streichhölzern spielen? Nichts anderes ist diese Entscheidung. Mir ist das ein Rätsel.

Ein Rätsel, für das Sie eine Lösung oder eine Erklärung haben?

Nein. Und ich bin mir da mit meinen Bekannten und Freunden nicht einig. Diese Entscheidung ist eher ein schlechtes Zeichen, denn sie ordnet sich nicht ein. Es gibt keine Erklärung dafür aus der Israelpolitik oder der Nahostpolitik Trumps heraus. Übrig bleibt nur der Verdacht eines Deals, den Trump gemeinsam mit Netanjahu ausgehandelt haben könnte - das diese Ankündigung eine Art Ablenkung ist, weg von den FBI-Ermittlungen gegen Trump und seine Russland-Verbindungen. Diese Entscheidung verstärkt eher die Krise und die Gewalt im Nahen Osten.

Haben Sie die Sorge, dass sich dies negativ auf ihr Leben oder das der jüdischen Gemeinde hier in Berlin auswirken könnte?

Ich besuche die Gottesdienste in der Synagoge in der Oranienburger Straße. Ich gehe oft dorthin und fühle mich dort auch wohl. Doch über die Entscheidung Trumps bin ich einfach traurig, denn sie gibt Grund zur Spaltung der Gruppen hier in Berlin. Ich lebe gern in der Stadt, denn Berlin hat eine multikulturelle Gesellschaft und in dieser Gemeinschaft fühle ich mich wohl als Jude. Ich fühle mich hier zu Hause. Natürlich weiß ich, dass es Leute gibt, die dieses Beisammensein infrage stellen. Ich muss auch betonen, ich bin kein blauäugiger Unterstützer Benjamin Netanjahus, denn ich glaube, dass seine Politik nicht zum Frieden in und um Israel führt. Durch Trump werden die Bemühungen um Frieden klar erschwert. Es wird den Antisemitismus eher verstärken. Diese Entscheidung hetzt uns gegeneinander auf.



Haben Sie Sorge, angegriffen zu werden?

Angriffe oder Anfeindungen habe ich hier noch nicht erlebt. Allerdings laufe ich auch nicht mit einer Kippa auf dem Kopf durch Berlin. Ich sehe natürlich die Polizisten vor der Synagoge und vor den jüdischen Einrichtungen. Und ich weiß, solange es diese Schutzpolizisten gibt, ja geben muss, sind sie da, weil es Antisemitismus gibt. Es ist ein Armutszeugnis für die Gesellschaft, dass unsere Einrichtungen dieses Schutzes bedürfen. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass Menschen in Palästina sich provoziert sehen durch diese Ankündigung Trumps. Verbunden damit ist auch die Gefahr, dass die Stimmung umschlägt. Wir müssen endlich davon weg kommen, dass man Judentum und Israel gleichsetzt. Und ebenso klar ist für mich: Trump steht nicht für Amerika und Netanjahu spricht nicht für alle Juden. Diese Differenzierung ist wichtig. Ohne diese Differenzierung verfallen wir in antisemitische Klischees.



Das allerdings sehen viele anders. Die Heftigkeit der Proteste zeigt das - auch in Berlin.

Mir kann man nicht erzählen, dass man Palästina etwas Gutes tut, wenn man Synagogen angreift. Und, ja, ich befürchte, dass das hier zunimmt. Aber ich muss auch folgendes betonen: Hier in der jüdischen Gemeinde spielt das Thema Antisemitismus eine zu große Rolle. Antisemitismus ist nicht meine Realität. Ich fühle mich ausgenutzt, wenn ich aufgerufen werde, Antisemitismus zu bekämpfen. Ich habe hier in Berlin keine Angst. Berlin ist stärker als das.



Das Interview führte Stefan Ruwoldt