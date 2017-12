Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) erwartet, dass mit einem Ende der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mehr Gefährder nach Deutschland zurückkehren. "Wir rechnen da für Berlin mit Zahlen im zweistelligen Bereich. Wobei das niemand genau sagen kann", sagte Geisel der Zeitung "Neues Deutschland" (Samstag). "Es ist unklar, wer noch lebt. Das macht die Situation nicht leichter."

So sei auch unklar, ob der ehemalige Berliner Rapper Denis Cuspert noch lebt. "Das wissen wir nicht. Der ist mehrfach totgesagt worden", sagte der Innensenator. Die Polizei habe aber die Personen, von denen bekannt sei, dass sie in Kampfgebiete in Syrien und dem Irak ausgereist seien, im Blick, versicherte Geisel.