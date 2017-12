Bild: rbb

Interview | Verdienstorden für Jörg Kürschner - "Es wichtig, dass an die Stasi-Verbrechen erinnert wird"

04.12.17 | 06:12 Uhr

Zu DDR-Zeiten saß Jörg Kürschner im Stasi-Gefängnis - als Westler. Seit 2003 ist der gebürtige Hannoveraner Vorsitzender des Fördervereins Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Am Montag wird er dafür vom Bundespräsidenten geehrt.

rbb: Ordensverleihung klingt erstmal gut. Sind Sie stolz? Jörg Kürschner: Ja, ich freue mich. Allerdings ist es ein gemischtes Gefühl, weil das so abschließend klingt. Ich bin vor wenigen Monaten in den Ruhestand getreten, ich arbeitete als Verwalter. Aber die Freude überwiegt, das ist klar. Sie haben es geschafft, als Westler in dem DDR-Gefängnis zu landen. Das Ganze auf Grund einer Freundschaft mit einem Mann aus der DDR. Wir haben uns seinerzeit, in den 70er Jahren, in Polen kennengelernt und daraus entstand eine Freundschaft, die natürlich gelitten hat unter der Grenze und den beschränkten Einreisemöglichkeiten. Wir haben uns im Jahr ein- bis zweimal gesehen - in Ost-Berlin, aber auch dort, wo er herkam, in Jena. Ich habe ihm mehrfach Literatur mitgebracht. Das waren Autoren aus der DDR, die aber in der DDR nicht gedruckt werden durften: Reiner Kunze Rudolf Bahro, Robert Havemann und so weiter. Und auch Artikel aus "Spiegel" und "Zeit".

Als ich noch zwischen DDR und den Westen pendeln durfte, habe ich immer versucht, den Westlern zu sagen, wie mutig viele DDR-Bürger sind, welches Risiko sie auf sich nehmen, um bestimmte Literatur zu bekommen. Ich habe das immer sehr bewundert. Sie waren einer dieser Kuriere. Und irgendwann ist das schief gegangen? Das hat sehr häufig geklappt. Ich bin nicht erwischt worden an der Grenze. Und einmal hat es eben nicht mehr geklappt. Das war zum Jahreswechsel 1979/80 am Grenzübergang Herleshausen-Wartha, das ist also Hessen-Thüringen. Dort wollte ich mit einem Pkw einreisen zur Silvesterfeier. Ich hatte die Literatur in den Kopfstützen meines VW-Käfers versteckt und das ist aufgeflogen. Aus heutiger Sicht könnte man sagen: Na ja, ein paar Papiere, das ist nicht so dramatisch. Verdacht der staatsfeindlichen Hetze, das war der Vorwurf. Genau, § 106 Strafgesetzbuch, der erst ungefähr ein halbes Jahr davor verschärft worden war aufgrund der Situation in der DDR. Es gab ja doch zunehmenden Protest gegen die Politik dort.

Und dann sind Sie direkt in die Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit gekommen. Oder wie lief das? Nein, zuerst einmal nach Erfurt, weil der Grenzübergang auf östlicher Seite im Bezirk Erfurt lag. Dort hat man mir den Haftbefehl präsentiert. Zwei Tage später ging es dann in einer Limousine vom Typ Barkas von Erfurt nach Ost-Berlin. Man hat mir aber nicht gesagt, wo ich hingebrachte werde. Ich habe das nur aufgrund der großen Entfernung vermutet, dass es Ost-Berlin war – und das war es auch. Sechs Monate lang saßen Sie dann im Gefängnis in Höhenschönhausen. Wie das war, ist wohl für jeden, der das nicht erlebt hat, schwer nachzuvollziehen. Können Sie uns ein bisschen erzählen? Am schlimmsten war insbesondere in der ersten Zeit die Isolation. Ich war in einer Einzelzelle untergebracht. Die einzige Gesprächsmöglichkeit, die man hat, ist der Vernehmer der Staatssicherheit, und von dem hängt praktisch alles ab. In der ersten Phase bin auch sehr häufig zu den Vernehmungen gebracht worden war, vormittags und nachmittags. Das war eine Mischung aus Freundlichkeit, aber auch Drohungen. Und das war natürlich nervlich sehr belastend, weil ich mit niemandem sprechen konnte - außer mit ihm.

Es ist kein Trauma. Es ist aber auch nicht abgehakt. Jörg Kürschner

Was wollte der Vernehmer von Ihnen? Er wusste, Sie haben Literatur geschmuggelt. Staatsfeindliche Hetze - man muss die Welt schon sehr extrem sehen, um diesen Vorwurf daraus zu kreieren. Was hätten Sie tun können, um da wieder herauszukommen? Er wollte die Hintergründe wissen, wissen für wen die Literatur bestimmt war. Wobei, das wusste er längst. Denn für die Einreise musste ein Visum beantragt werden. Er wollte also etwas wissen über mein Umfeld: die Leute, die ich in der DDR kannte, aber auch mein Umfeld in Bonn, wo ich damals lebte. Als ich nach dem Mauerfall die Stasi-Akten eingesehen habe, habe ich festgestellt, dass auch in Bonn Leute eingesetzt wurden, um zu erkunden: Was ist der Jörg Kürschner für einen Typ? War das für Ihren Freund auch problematisch? Ja, der ist etwas später dann auch verhaftet worden. Ich sage mal so: der Klassiker. Morgens wollte er zu Arbeit gehen und da stand eine Limousine, da stiegen zwei Herren aus und sagten: "Kommen Sie bitte mit zur Klärung eines Sachverhalts." Er ist auch wegen §106 angeklagt und verurteilt worden - und ungefähr ein halbes Jahr vor mir entlassen worden.

Erzählen Sie bitte, wie es zu Ihrer Entlassung kam. Das war am 7. Dezember 1981, das weiß ich noch ganz genau. Da wurde morgens gegen fünf die Zelle aufgeschlossen - die war damals vollbelegt mit neun Leuten. Ich wusste, wie spät es ist, weil ich als Hausarbeiter eine Uhr hatte. Dann kann der diensthabende Offizier, stellte sich in die Tür und wartete, wartete, wartete … Das war wirklich unerträglich, weil man wusste, dass irgendjemand jetzt entlassen wird. Und dann sagte er: "Kürschner, Sachen packen!" Das habe ich dann auch ganz schnell getan. Dann ging es wieder mit einem Barkas nach - damals hieß es noch Karl-Marx-Stadt - also Chemnitz. Da waren es dann nochmal zehn Tage, die ich dort verbringen musste. Das war auf einem Isolationstrakt. Ich habe da auch noch meinen 30. Geburtstag "gefeiert". Nach diesen zehn Tagen kamen dann zwei Busse aus dem Westen und der Rechtsanwalt Wolfgang Vogel, der damals diesen Freikauf auf der DDR-Seite organsierte. Und dann ging es mit zwei Bussen wieder zu dem Grenzübergang, an dem ich verhaftet worden bin. Wie lange waren Sie in Haft? Das waren fast auf den Tag genau zwei Jahre.

"Eine neue Generation will von Zeitzeugen erfahren, wie es einmal war."

Hatten Sie zwischendurch mal das Gefühl, jetzt stehe ich das nicht mehr durch? Ich kann mir das Gefühl schwer vorstellen. Ist man wahnsinnig wütend oder denkt man gar nichts mehr? Wütend war ich auch. Ich war natürlich im Grunde auch leichtsinnig, ich hab das nicht so überblickt. Und die Zeit wurde immer länger. Mir war schon klar, dass in der Bundesrepublik einige sich für mich einsetzen würden. Aber das hat alles eben doch länger gedauert und das war schon sehr belastend. Aber dadurch, dass im Strafvollzug Arbeitspflicht bestand, vergeht die Zeit. Wir haben im Drei-Schicht-System in Berlin-Rummelsburg gearbeitet. Aber natürlich gab es auch ganz schwierige Situationen, etwa wenn andere entlassen wurden. Denen hat man das natürlich gegönnt, aber man wäre auch selbst gerne dabei gewesen. Kommen wir zur Jetzt-Zeit: Den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland bekommen Sie unter anderem, weil Sie Erster Vorsitzender des Fördervereins und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen sind. Das ist eine sehr erfolgreiche Gedenkstätte mit vielen Besuchern. Das ist schon ein Ort, der sehr wichtig ist, oder? Da bin ich ganz sicher, das sieht man auch an den steigenden Besucherzahlen. Insbesondere viele Schulklassen kommen dorthin, auch viele Bundestagsabgeordnete schicken ihre Besuchergruppen in die Gedenkstätte. Es ist sogar so, dass Besucherwünsche zurückgestellt werden müssen, weil die Gedenkstätte im Sommer überlastet ist. Jetzt wird es wahrscheinlich eine Ausweichmöglichkeit geben: das ehemalige Polizeigefängnis am Berliner Alexanderplatz soll auch für Führungen geöffnet werden. Das wird wahrscheinlich noch dauern, aber so kann man in Hohenschönhausen ein bisschen Entlastung schaffen. Ich finde es wichtig, dass an diese Verbrechen, Menschenrechtsverletzungen erinnert wird. Denn es ist eine neue Generation herangewachsen und die will von Zeitzeugen erfahren, wie es einmal war.

Die können sich das kaum noch vorstellen, oder? Die können sich das nicht vorstellen. Man merkt das auch wenn man eine jüngere Gruppe durch die Gedenkstätte führt. Aufmerksam werden sie, wenn sie durch "U-Boot" gehen - das frühere Kellergefängnis, das in den 50er Jahren als Gefangenenort diente. Denn da sieht es wirklich schlimm aus. Bei den Älteren gibt es zwei Arten von Reaktionen: Einige sagen: "Schrecklich! Gut, dass das aufgearbeitet wird." Es gibt aber auch immer Menschen, die sagen "Ihr macht die DDR schlecht. Das waren eben geltende Gesetze und wer sich nicht daran gehalten hat, ist selber schuld." Da kann man wenig argumentieren, oder? Ja, diese Argumentation gibt es. Es ist auch so, dass ab und zu ehemalige Mitarbeiter der Stasi sich das Gefängnis oder ihren ehemaligen Arbeitsort angucken. Der frühere Direktor Siegfried Rataizick wohnt ja quasi um die Ecke. Er war schon da und spricht dann von Lügen, die dort aufgetischt werden. Aber gut, da sind ja die Akten eindeutig. Und sicher, nach DDR-Recht habe ich gegen das Strafgesetzbuch verstoßen. Das ist zweifellos richtig. Aber man muss ja auch fragen, was das für ein Gesetz war. Das war kein Gesetz eines Rechtstaates, in dem bürgerliche Freiheiten wie Meinungsfreiheit und andere gewährleisten wären. Das war eben in der DDR nicht so.

Kann man von so einer Erfahrung frei werden oder ist das immer noch ein Trauma? Es ist kein Trauma. Es ist aber auch nicht abgehakt. Es liegt ja schon eine ganze Zeit zurück. Und ich sage immer, ich bin so ein bisschen entschädigt worden. Denn durch einen Riesenzufall, ich wohnte damals in Hamburg, war ich am 9. November 1989 in Berlin und habe an der Bösebrücke den Mauerfall miterlebt. Das war unvergesslich und das war die Entschädigung. Ich gratuliere Ihnen zu dem Orden und freue mich, dass Sie da waren. Gerne, danke. Das Interview führte Ingo Hoppe, radioBerlin 88,8

