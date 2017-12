Das ist ein langwieriger Prozess. Besonders kompliziert ist die Lage bei Altbeständen, wie dem Laden in der Hermannstraße, der der Polizei bekannt ist. Häufig haben die Betreiber einen guten Rechtsschutz - und zumde so ihre Tricks, von denen Winfrid Wenzel schon einige kennengelernt hat.

Neukölln ist einer der Bezirke mit der größten Spielhallendichte in Berlin. Immer wieder werden hier Razzien durchgeführt. Sieben Mal ist die Polizei in diesem Jahr gemeinsam mit 80 Mitarbeitern von Ordnungsamt, Zoll und Steuerfahndung in rund 200 Spielhallen unterwegs gewesen. Manipulierte Spielgeräte und gezinkte Karten sind hier nicht das einzige Problem, sagt Winfrid Wenzel.

Ein weiteres Problem sei, dass der Spieler- und Jugendschutz in Café-Casinos nicht beachtet wird. Rauchen und Alkohol sind in Gastronomien - anders als in Spielhallen - gestattet. Auch kann sich ein süchtiger Spieler hier nicht sperren lassen.

Durch das Berliner Spielhallengesetz, das seit 2016 umgesetzt wird, sollte die Anzahl der Spielhallen in der Stadt halbiert werden, ohne dass sich das Geschäft in die Scheingastronomie verlagert. Polizeisprecher Wenzel zieht Bilanz: "Das geht noch eher langsam voran, so ehrlich muss man sein. Das ist ein ziemlich dickes Brett, das wir am zuständigen LKA durchbohren müssen."

Bislang konnten erst 20 Betriebe geschlossen werden. 506 Betriebe sind in der Hauptstadt noch registriert. 143 Spielhallen wurde der Betrieb untersagt. Die Scheingastronomien, die Cafes mit den auffällig vielen Spielautomaten, sind davon allerdings nicht betroffen.