Im Berliner Bezirk Neukölln eröffnet am Mittwoch der viel diskutierte Kinderspielplatz "Ali Baba und die 40 Räuber". Der Märchenspielplatz in der Walterstraße hatte für Diskussionen in den sozialen Netzwerken gesorgt, weil auf der orientalischen Kletterburg mit Rutsche unter anderem ein gelber Halbmond thront. Das wurde von einigen als Zeichen einer angeblichen "Islamisierung" gesehen.