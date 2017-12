Bild: dpa/Wolfgang Kumm

Kommentar | Gesichtserkennung am Südkreuz - Wirkungslose Symbolpolitik, teuer erkauft

15.12.17 | 08:54 Uhr

Straftaten nicht nur aufklären, sondern verhindern – das sollen Kameras mit Gesichtserkennung möglich machen, sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Aber dagegen spricht nicht nur die Realität, sondern auch einfachste Logik, meint Klaas-Wilhelm Brandenburg.

Glaubt man der Bundespolizei und Bundesinnenminister Thomas de Maizière, dann können die Videokameras mit eingebauter Gesichtserkennungs-Software, die gerade am Berliner Bahnhof Südkreuz getestet werden, den Terror fast im Alleingang besiegen: "Mögliche Gefährder könnten vor einem geplanten Anschlag festgestellt und dieser verhindert werden", behauptet die Bundespolizei, und man kann sich die stolz geschwellte Brust des Beamten vorstellen, der diese Zeilen geschrieben hat.

Dabei ist es mehr als fraglich, ob die Gesichtserkennung irgendetwas verhindern kann. Stellen wir uns vor: Ein Terrorist betritt einen Bahnhof, weil er dort einen Anschlag verüben will. Sein Gesicht wird erkannt – die Polizei wird aber nur gewarnt, wenn der Terrorist in einer ihrer Datenbanken auftaucht.



Dafür muss er vorher in irgendeiner Weise auffällig geworden sein. Nehmen wir mal an, das ist der Fall. Dann muss die Polizei schnell reagieren, es braucht also ausreichend Beamte, die in der Nähe sein müssen und außerdem speziell für solche Fälle geschult. Im Schnitt braucht die Berliner Polizei achteinhalb Minuten bis zum Einsatzort – viel Zeit für einen Terroristen.



Wenn man also konsequent weiterdenkt, bräuchte jeder öffentliche Platz, an dem Gesichtserkennungs-Kameras eingesetzt werden, eine eigene Polizeiwache. Schlagen Sie das doch mal dem Berliner Finanzsenator vor, oder dem Bundesfinanzminister!

Terroristen sind nicht dumm

Auch ein Blick in die Vergangenheit, auf den letzten Terroranschlag in Deutschland, zeigt in aller Deutlichkeit, wie wacklig die Behauptung der Bundespolizei ist. Das, was die Gesichtserkennung zukünftig leisten soll, war vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vor knapp einem Jahr bereits erfüllt: Die Polizei wusste den genauen Aufenthaltsort des Attentäters Anis Amri. Verhindern konnte sie den Anschlag trotzdem nicht. Etliche Behörden haben versagt – da hätte auch keine Gesichtserkennung geholfen.

Wir sollten stolz auf unsere Freiheiten sein und diese genauso stolz verteidigen – und uns weder von Terroristen noch von Politikern Angst machen lassen.

Außerdem sind Terroristen nicht dumm. Sie würden sich für ihre Anschläge also wahrscheinlich erstmal Orte ohne Kameras aussuchen. Selbst wenn irgendwann alle wichtigen Orte dieses Landes mit solchen Kameras – und sinnvollerweise auch Polizeiwachen – ausgestattet wären, könnten die Terroristen eine Bombe einfach kurz nach Betreten dieser Orte zünden, oder kurz vor Eintreffen der Polizei. Das würde immer noch genug Unschuldige treffen.



Wer absolut ausschließen will, dass es jemals wieder einen Terroranschlag in Deutschland gibt, müsste theoretisch jeden Winkel des Landes überwachen lassen und ausreichend mit Polizisten besetzen – oder erkennen, dass das nicht nur völlig aberwitzig wäre, sondern in einem düsteren Überwachungs- und Polizeistaat enden würde.

Schon die Wirksamkeit von Videoüberwachung ist fraglich

In der Öffentlichkeit kann jederzeit ein selbsternannter Terrorist unschuldige Menschen töten – er braucht dafür keine Bombe und keinen Lkw, es reicht ein Küchenmesser. Von einer Kamera mit Gesichtserkennung ließe er sich sicher nicht abschrecken – ganz abgesehen davon, dass man die ganz einfach mit einem Tuch vor dem Gesicht austricksen kann.



Es gibt keine absolute Sicherheit. Diese unangenehme Wahrheit müssen wir wohl oder übel akzeptieren. Vielleicht klingt das für manchen zynisch. Viel zynischer ist aber, wie Thomas de Maizière und die Bundespolizei mit Gesichtserkennungs-Kameras Sicherheit vortäuschen wollen. Bei der Videoüberwachung ohne Gesichtserkennung, die wir schon längst an etlichen Orten haben, gibt es die gleichen Probleme: Videoüberwachung allein, ohne zusätzliche Maßnahmen wie Polizisten vor Ort, verhindert keine einzige Straftat! Trotzdem wurde sie in den letzten Jahren immer mehr ausgeweitet. Etliche Politiker – auch Thomas de Maizière – preisen ihre angeblichen Vorteile.



Dabei fehlt bisher ein eindeutiger Beweis, dass Videoüberwachung die Städte sicherer macht, trotz etlicher Studien nicht nur aus Deutschland. Dennoch wurde schon ordentlich Steuergeld für Videoüberwachung ausgegeben und auch die Gesichtserkennungs-Software ist nicht kostenlos.

Was passiert, wenn die Gesichtserkennungs-Software gehackt wird?

Ein Effekt der Videoüberwachung scheint jedoch unbestritten: nachdem Taten passiert sind, können durch Kamerabilder und öffentliche Fahndungen die Täter schneller geschnappt werden – das hat nicht nur der Fall des sogenannten U-Bahn-Treters gezeigt. Auch ohne gesichtserkennende Kameras klappt das also ziemlich gut – einfach nur dank uns Menschen. Deshalb sollten wir uns auch hüten, die Gesichtserkennung per Kamera flächendeckend einzuführen: Denn wir müssten unter den unangenehmen Folgen leiden. Je mehr die Technik später einmal flächendeckend eingesetzt werde und dadurch mehr "sensible Daten in der Welt sind, desto höher werden auch die Missbrauchsmöglichkeiten", warnt zum Beispiel Berlins oberste Datenschützerin Maja Smoltczyk. Das heißt im Klartext: Jedes System kann gehackt und dann manipuliert werden. Beim System Gesichtserkennung wäre das besonders schlimm. Der Staat wird schon dafür sorgen, dass es unter keinen Umständen gehackt wird? Die Berliner Polizei kann ja nicht einmal Einbrüche in ihr eigenes Präsidium verhindern!

Wir müssen keine Freiheit abgeben, nur weil das ein paar Politiker sagen

Am Ende steht also nicht die Frage, wie viel Freiheit wir geben wollen, um unsere Sicherheit zu bewahren – so wie es Befürworter der Gesichtserkennung gerne vorgaukeln. Denn ob sich durch die Gesichtserkennung extremistische Gefährder vor einem geplanten Terroranschlag identifizieren und festsetzen ließen, ist – milde gesagt – extrem fraglich. Und nur, weil ein paar Politiker sagen, wir müssten für mehr Sicherheit angeblich ein Stück unserer Freiheit aufgeben, heißt das noch lange nicht, dass wir dem blind gehorchen müssen. Vielmehr sollten wir stolz auf unsere Freiheiten sein und diese genauso stolz verteidigen – und uns weder von Terroristen noch von Politikern Angst machen lassen.