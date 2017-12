So sollen konventionell wirtschaftende Landwirte und Bio-Bauern dafür geworben werden, sich mit ihren Unternehmen als Demonstrationsbetrieb zur Verfügung zu stellen, in denen beispielgebend für die Branche und mit wissenschaftlicher Begleitung Tierwohlprojekte umgesetzt werden. In diese Richtung gehe auch die Auswahl von Förderprojekten im Rahmen der Europäischen Innovationsinitiative (EIP). Der Aufruf, bis Anfang 2018 neue Projekte einzureichen und bewerten zu lassen, sei gerade veröffentlicht worden.

Verbraucherminister Ludwig hält den Plan für einen gute Grundlage, um den Tierschutz in Brandenburg zu verbessern. "Nun liegt es in der Hand der zuständigen Behörden, nicht zuletzt allerdings auch in der Verantwortung jedes Tierhalters selbst, dessen Umsetzung mit Leben zu erfüllen", sagte er am Freitag.



Mit der Übergabe des Tierschutzplans Brandenburg an die beiden Minister wird ein fraktionsübergreifender Landtagsbeschluss aus dem Jahr 2016 erfüllt. Die Abgeordneten hatten mit den Stimmen von SPD, Linke und CDU einen acht Punkte umfassenden Auftrag an die Landesregierung gegeben. Einer der Punkte war, einen bis Ende 2017 ein Tierschutzplan zu erarbeiten, der sich an bestehenden Tierschutzplänen orientiert.



Anlass für die Empfehlungen war ein erfolgreiches Volksbegehren gegen Massentierhaltung.