Ein Jahr nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidtplatz entsteht ab heute ein Mahnmal. Mehrere Stufen und ein goldener Riss sollen an die zwölf Todesopfer und die vielen Verletzten erinnern.

Das Mahnmal für die Opfer des Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt wird am Mittwoch auf dem Breitscheidplatz angeliefert. Eine Potsdamer Firma hat neue Betonstufen für das Podest der Gedächtniskirche gefertigt, die zusammen mit einem goldenen Riss im Boden zum Jahrestag des Anschlags als Mahnmal enthüllt werden sollen. In den Stufen sind eine Erinnerungsinschrift sowie die Namen und Herkunftsländer der zwölf Todesopfer eingelassen.

Goldener Riss wird am Jahrestag des Anschlags enthüllt

Nach dem Aufbau der Stufen soll ein 14 Meter langer Riss in das Pflaster eingelassen werden, den ein Kunstschmied gegossen hat. Dieser soll an den Riss erinnern, der nach dem Attentat durch das Leben vieler Menschen ging.

Am 19. Dezember vergangenen Jahres war der tunesische Terrorist Anis Amri mit einem gestohlenen LKW in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast. Zwölf Menschen, darunter der polnische Fahrer des Lasters, wurden bei der islamistischen Attacke getötet. Mehr als 60 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.