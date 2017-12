Bild: imago stock&people

Impfpläne vorgestellt - Berliner Senat sagt Masern und Röteln den Kampf an

05.12.17 | 19:32 Uhr

Masern und Röteln sind als Kinderkrankheiten bekannt. Doch dieser Begriff täuscht über die Gefährlichkeit der Virusinfektionen. Der Senat will die Berliner besser schützen und hat dafür einen Plan: Es muss mehr geimpft werden.

Der Senat will den Impfschutz der Berliner Bevölkerung gegen Masern und Röteln verbessern. Ziel sei eine Impfquote von mindestens 95 Prozent bei Kindern im Einschulungsalter und von mindestens 90 Prozent bei Erwachsenen, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung der Pläne der Landesregierung.

Die Kinder in einem Jahrgang, dem Geburtsjahr 2009, seien zu exakt 92,3 Prozent "durchgeimpft", haben also je zwei Impfungen gegen beide Infektionskrankheiten, also Masern und Röteln, bekommen. Das entspreche dem Bundesdurchschnitt. Bei den Erwachsenen seien es - wie eine Umfrage vor geraumer Zeit ergeben habe - dagegen lediglich 80 Prozent. Um den Impfschutz künftig zu erhöhen, sollen die Gesundheitsämter bereits bei den Einschulungsuntersuchungen neben einer Impfberatung auch gleich Impfungen anbieten. Geplant ist zudem ein verbindliches Einlade- und Rückmeldesystem bei den Jugendschutzuntersuchungen, ähnlich dem bewährten Vorgehen bei den Vorsorgeuntersuchungen (U1 bis U9) bei Kindern. Auch solle das Thema Impfen an den Schulen eine größere Rolle spielen. Um junge Erwachsene zu erreichen, sollen darum Ärzte und Betriebsärzte stärker eingebunden und geschult werden.

Wenn ich mich nicht impfen lasse und Kontakt mit einem Kind habe, das so klein ist und sich nicht impfen lasssen kann, dann gefährde ich einfach auch die Gesundheit von diesem Kind. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD)

Ziele auch ohne Impfpflicht erreichen

"Masern und Röteln sind keine harmlosen Kinderkrankheiten, sondern Virusinfektionen, die schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben können", unterstrich Kolat zur Begründung ihrer Ziele. Diese Krankheiten seien eben durch wirksame Impfungen vermeidbar. Bei den nun geplanten Maßnahmen setze sie auf Freiwilligkeit statt auf gesetzlichen Zwang, so die Senatorin. "Ich bin davon überzeugt, dass wir die Ziele auch ohne Impfpflicht erreichen können." Rund vier Jahrzehnte nach Einführung der Impfungen wurden die Masern bundesweit zurückgedrängt. "Es kommt aber in ganz Deutschland und auch in Berlin immer wieder zu Ausbrüchen", erläuterte Kolat. So hatte es in Berlin von Oktober 2014 bis August 2015 eine Masernepidemie mit rund 1400 Fällen gegeben. Ein nicht geimpftes Kleinkind sei an den Folgen der Krankheit verstorben. In diesem Jahr nun registrierten die Berliner Behörden bis Ende November 66 Fälle von Masern und drei von Röteln.

Berlin ist im Schnitt stärker infiziert

Beide meldepflichtigen Infektionskrankheiten treten in Berlin häufiger auf als im Bundesdurchschnitt. Laut Gesundheitsverwaltung lag die Infektionsrate bei Masern zuletzt bei 2,13 Fällen je 100.000 Einwohner, bundesweit dagegen lediglich bei 0,4. Dies liege an der hohen Einwohnerdichte, der dynamischen Bevölkerungsentwicklung, dem Zuzug und dem boomenden Tourismus in Berlin. Impflücken gebe es dabei vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.



Mit der nun geplanten Impfkampagne setze Berlin als einziges Bundesland einen nationalen Aktionsplan um, ergänzte Kolat. Sie richte sich vor allem an die Menschen, die etwa aus Schludrigkeit Impfungen für ihre Kinder oder sich selbst verpasst hätten. Geschätzt drei Prozent der Eltern gelten nach Angaben von Kolat als Impfverweigerer. Diese lehnen Impfungen für ihre Kinder etwa aus Angst vor Nebenwirkungen oder aus prinzipiellen Gründen ab. Kolat appellierte hier an die Eltern: "Wenn ich mich nicht impfen lasse und Kontakt mit einem Kind habe, das so klein ist und sich nicht impfen lasssen kann, dann gefährde ich einfach auch die Gesundheit von diesem Kind."

