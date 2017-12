Noch gilt die Sozialbindung in sechs Häusern eines Wohnblocks am Neuköllner Maybachufer. Trotzdem verlangt der dänische Eigentümer höhere Mieten. Ob das Gericht ihn stoppen kann, ist offen. Die Mieter mit WBS können immerhin erstmal aufatmen.

Im Streit um teils drastische Mietsteigerungen am Maybachufer 40-42 in Berlin-Neukölln gibt es laut Senat eine erste Lösung. Der dänische Eigentümer des Wohnblocks aus sechs Häusern habe angeboten, Inhabern von Wohnberechtigungsscheinen und WBS-Berechtigten die Mieterhöhungen bis zum Ende des Verwaltungsgerichtsverfahrens, längstens aber bis zum 31. Dezember 2018 zu stunden. Das teilte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher am Dienstag mit.

Sollte der Eigentümer in dem Gerichtsverfahren gewinnen und sollten die Mieter dann die erhöhten Mietforderungen begleichen müssen, will der Senat einspringen. In dem Fall will sich die Stadtentwicklungssenatorin für "einzelfallbezogene Miethilfen" einsetzen.

Der dänische Eigentümer verlangte laut Lompscher von den 99 Mietparteien schon zum 1. Dezember 2017 höhere Mieten – obwohl die Sozialbindung noch bis Ende des Jahres läuft. Viele Bewohner, die teils 30 Prozent mehr Miete zahlen sollen, befürchten, dass sie wegziehen müssen. Es läuft ein Rechtsstreit zwischen dem Eigentümer und der landeseigenen Investitionsbank Berlin (IBB), die für den sozialen Wohnungsbau zuständig ist.