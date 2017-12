Fhainer Berlin Donnerstag, 28.12.2017 | 11:55 Uhr

Herr Luthe hat schlicht keine Ahnung. Die Duldung wird i.d.R. nicht nach einem Gerichtsverfahren erteilt, sondern vorher. Dabei entscheidet häufig das BUNDESAMT für Migration und Flüchtlinge, also mitnichten eine rot-rot-grünem Einfluss stehende Behörde auf die Erteilung einer Duldung. Zumeist ist es dann eher so, dass die Betroffenen nach dem Behördenbescheid gegen die eigentliche Ablehnung klagen.

Wer also behauptet, hier würden gerichtliche Entscheidungen durch allzu softe Behörden konterkariert, der hat entweder keine Ahnung und sollte seine juristische Prüfung wiederholen oder er will bewusst Stimmung gegen Geflüchtete und vermeintlich "zu menschliche" Behörden schüren.