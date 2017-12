Die Mietpreisbremse wird ein Fall für das Bundesverfassungsgericht. Das Landgericht Berlin legte die Regelung, mit der die Mieten gedeckelt werden sollen, in Karlsruhe zur Prüfung vor. Anlass ist ein Mietstreit in Berlin-Wedding.

Die Richter kritisieren, die Regelung greife in unzulässiger Weise in die Vertragsfreiheit ein. Außerdem seien die Vergleichsmieten bundesweit sehr unterschiedlich: In München liegen sie deutlich höher als in Berlin. Deshalb seien Vermieter sehr ungleich von der Mietpreisbremse betroffen. Das verstößt nach ihrer Ansicht gegen die Verfassung.

Außerdem würden Vermieter bevorzugt, die schon vor Erlass der Mietpreisbremse überzogene Mieten verlangt hätten. Denn diese blieben von der Mietpreisbremse unberührt.



Im September verzichteten die Richter allerdings darauf, das Bundesverfassungsgericht um Prüfung zu bitten: Für die konkrete Mietstreitigkeit, die die Richter zu entscheiden hatten, sei diese Frage nicht relevant, hieß es.