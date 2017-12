Bild: Foto: WWF Deutschland © dpa - Bildfunk

Das sogenannte Wolfsmonitoring zur Beobachtung der Tiere wird in Brandenburg von ehrenamtlichen Wolfsbeauftragten übernommen, die als Freiwillige im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) arbeiten. Hier ist ein Wolf in Sperenberg in eine sogenannte Kamerafalle geraten.