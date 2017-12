Die vielen Beteiligten im öffentlichen Nahverkehr in Berlin und Brandenburg wollen künftig enger zusammenarbeiten. Dafür wollen sie nun jährlich eine Mobilitätskonferenz abhalten. Bei der ersten Ausgabe wurden unter anderem verlängerte Bahnsteige in Aussicht gestellt.

Mit jährlichen Mobilitätskonferenzen wollen Berlin und Brandenburg den Nahverkehr verbessern und bessere Einblicke in die Planung geben. Das Interesse in der Bevölkerung an den geplanten Entwicklungen sei groß, sagte Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) am Montag nach der ersten derartigen Konferenz mit rund 200 Teilnehmern in Potsdam. Darunter waren Politiker, Vertreter der Nahverkehrsunternehmen und betroffene Bürger.

Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) sagte, nach ihrem Eindruck würden die vielen Akteure im Bereich des Nahverkehrs - von Bahngesellschaften über den Verkehrsverbund bis hin zu großen und kleinen Busunternehmen - zunehmend kooperieren. "Wenn jedes einzelne Unternehmen erfolgreich sein will, dann geht das nur gemeinsam." Dies werde allen zunehmend bewusst.