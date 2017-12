imago/PEMAX Video: rbb aktuell | 12.12 2017 | Bild: imago/PEMAX

Neues Mobilitätsgesetz - Berliner Senat will Zahl der Verkehrstoten auf Null senken

12.12.17 | 18:03 Uhr

Ein sichereres Verkehrssystem für alle Verkehrsteilnehmer – das ist das Ziel des neuen Mobilitätsgesetzes des Berliner Senats. Im Kern geht es um die Verlagerung von Verkehr durch besseren Nahverkehr und bessere Möglichkeiten fürs Rad.

Der Berliner Senat will den Verkehr in der Hauptstadt für Fußgänger, Rad- und Autofahrer gleichermaßen sicherer machen. Ziel sei es, die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten perspektivisch auf Null zu senken, sagte Verkehrs- und Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos) am Dienstag bei der Vorstellung des Senatsentwurfs für das bundesweit erste Mobilitätsgesetz.



Mit seinem Gesetz will der rot-rot-grüne Senat nun beispielsweise den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) und der Infrastruktur für Radfahrer verbessern sowie die Entschärfung gefährlicher Kreuzungen festgeschreiben.

Infos im Netz berlin.de - Mobilitätsgesetz Entwurf zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mobilitätsgewährleistung

Mehr Bus, mehr Bahn, mehr Fahrrad

Das Gesetz sei Grundlage für die Mobilität der Zukunft in einer wachsenden Metropole, so Günther, die für die Grünen im Senat sitzt. "Je mehr Menschen auf Bus, Bahn oder Fahrrad umsteigen können und wollen, desto schneller kommen auch die voran, die auf das Auto angewiesen bleiben." Dabei geht es Günther zufolge um mehr Klima- und Umweltschutz, jedoch gleichzeitig um mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und damit auch um mehr Lebensqualität.



Laut Gesetz soll es künftig an allen Haupt- und Nebenstraßen ein lückenloses Netz von Fahrradwegen geben. An Hauptstraßen sollen Radwege so breit sein, dass Überholen möglich ist, und teils baulich vom Autoverkehr getrennt sein. Geplant sind auch 100.000 neue Stellplätze für Fahrräder, die Hälfte davon an Haltestellen des ÖPNV. Drei große Fahrradparkhäuser sollen an den S-Bahn-Stationen Ostkreuz, Gesundbrunnen und Zehlendorf entstehen.

Die Zahl der Unfalltoten ist Beleg für die Dringlichkeit

Im Jahr 2016 wurden in Berlin 58 Unfalltote gezählt, darunter etliche Fußgänger und Radfahrer. Laut Gesetz sollen jährlich bis zu 30 unfallträchtige Verkehrsknotenpunkte so umgestaltet werden, dass die Gefahr sinkt. Für den ÖPNV wird ein Vorrangnetz definiert, an dem sich alle weiteren Verkehrsplanungen auszurichten haben. Busse oder Trams sollen möglichst Vorfahrt haben. Den Referentenentwurf für das Gesetz, an dem zahlreiche Verbände und Lobbygruppen mitarbeiten durften, hatte Günther Anfang August vorgestellt. Inzwischen seien 700 Änderungen eingearbeitet worden. Das zunächst geplante Verbandsklagerecht fiel wieder raus. Ehe der Senat den Entwurf beschließt und an das Abgeordnetenhaus weiterleitet, werden noch die Bezirke dazu gehört. Wie lange die parlamentarische Debatte dann dauert, ist offen. Ursprünglich plante der Senat die Verabschiedung des Gesetzes noch in diesem Jahr und wollte, dass es am 1. Januar in Kraft tritt. Dieser Zeitplan muss nun korrigiert werden.

Gesetz noch nicht komplett

Das Gesetz ist auch noch nicht komplett. Im kommenden Jahr will Günther weitere Teile speziell zu Fußgängern, zu "Intelligenter Mobilität" (Carsharing, autonomes Fahren) und womöglich auch zum Wirtschaftsverkehr vorlegen.



Diverse Politiker aus den Reihen der rot-rot-grünen Koalition lobten den nun vorliegenden Entwurf. "Ein historischer Tag für Berlin!", twitterte Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek. "Wir starten in Berlin eine Revolution, um Alle sicherer, schneller und komfortabler von A nach B zu bringen." SPD-Fraktionsvize Andreas Kugler sagte: "Mit dem Mobilitätsgesetz hat ein Umdenken in der Verkehrspolitik stattgefunden." Ziel sei ein gleichberechtigtes, sicheres Miteinander aller Verkehrsteilnehmer im Stadtraum.



Die IHK Berlin lobte, dass die regelmäßige Anordnung, Pflege und Freihaltung von Lade- und Lieferzonen genauso im Gesetz verankert sei wie die Berücksichtigung des Großraum- und Schwerlastverkehrs sowie der Reisebusse.

Sendung: Inforadio, 12.12.2017 | 15:30 Uhr