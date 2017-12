Bild: imago/IPON

Feierliche Zeremonie für Mahnmale - Neukölln ersetzt 16 gestohlene "Stolpersteine"

04.12.17 | 07:53 Uhr

Die Lücken in den Gehwegen werden wieder gefüllt: Für die 16 aus dem Pflaster in Berlin-Neukölln gerissenen "Stolpersteine" gibt es ab Montag Ersatz. In einer feierlichen Zeremonie sollen die kleinen Mahnmale für NS-Opfer nun aber fester verankert werden.



Einen Monat nach dem Diebstahl von mehr als einem Dutzend "Stolpersteinen" in Berlin-Neukölln sollen am Montagmittag in einer feierlichen Zeremonie die ersten neuen Gedenksteine verlegt werden. Innerhalb von drei Tagen sollen alle gestohlenen 16 Gedenksteine ersetzt sein, wie das Bezirksamt Neukölln mitteilte. Um zukünftig Vandalismus an den Gedenkorten zu verhindern, würden die neuen Steine in ein Betonfundament eingelassen, hieß es. Der erste der neu verlegten Steine erinnere an den Künstler und Widerstandskämpfer Stanislaw Kubicki. Er lebte in der Britzer Hufeisensiedlung, bevor er 1942 in Warschau ermordet wurde.

Musikalische Begleitung der Gedenkfeier

Kubickis Sohn Stanislaw Karol Kubicki will an der Zeremonie in der Onkel-Bräsig-Straße teilnehmen, bei der auch Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) anwesend sein wird. Die Musikschule Paul Hindemith Neukölln begleitet die Gedenkfeier musikalisch. Anschließend wird ebenfalls in der Onkel-Bräsig-Straße gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Fritz-Karsen-Schule der Stein für Hans-Georg Vötter erneuert. Der Kommunist wurde 1943 in Plötzensee ermordet.

Mehr als 10.000 Euro Spenden

Die "Stolpersteine" seien von Künstler Gunter Demnig – der Initiator des Gedenkprojekts - innerhalb kürzester Zeit neu gefertigt worden, erklärte das Bezirksamt. Ermöglicht habe die rasche Ersetzung der Stolpersteine außerdem das hohe Spendenaufkommen. Beim Bezirksamt Neukölln seien inzwischen mehr 10.000 Euro eingegangen. Wie die Britzer Anwohnerinitiative "Hufeisern gegen Rechts" mitteilte, gingen Spenden nicht nur aus Berlin, sondern auch aus anderen Bundesländern und sogar Brasilien ein. Am Dienstag werden dann in der Parchimer Allee und am Mittwoch in der Gielower Straße weitere Stolpersteine ersetzt.

Suche bislang erfolglos

Die Suche nach den entwendeten Steinen blieb bislang erfolglos. Auch der Seegrund des Fennpfuhls in Berlin-Britz wurde von Polizeitauchern abgesucht. Anfang November waren insgesamt 16 "Stolpersteine" an 13 Tatorten aus dem Boden gerissen worden. Sieben Steine verschwanden allein in der Britzer Hufeisen-Siedlung. Da die Steine kurz vor dem 9. November gestohlen wurden, vermuten die Behörden, der Diebstahl könnte mit dem Gedenken an die Opfer der Pogromnacht von 1938 im Zusammenhang stehen. Die kleinen glänzenden Metallsteine erinnern an Opfer des Nationalsozialismus, meist an in Konzentrationslager deportierte und ermordete Juden. Sie sind an vielen Orten in den Bürgersteigbelag eingesetzt, direkt vor Häusern, in denen die Menschen gewohnt haben. Nach Angaben von Gunter Demnig wurden von den weltweit rund 63.000 Steinen rund 600 gestohlen.

