Nach über zwei Jahren ist die Notunterkunft für Flüchtlinge in den Hangars des ehemaligen Flughafens Tempelhof geschlossen worden. Die letzten Bewohner zogen am Dienstag in die neu eröffneten so genannten Tempohomes auf dem Tempelhofer Feld.

Im Jahr 2016 waren zeitweise bis zu 3.000 Geflüchtete in den Hangars untergebracht, zuletzt waren es noch rund 150 Menschen. Die Tempohomes am Columbiadamm bieten Platz für 1.024 Bewohner - und mehr Privatsphäre: Die Menschen bekommen abschließbare eigene Räume und die Möglichkeit zu kochen. Es ist Berlins größtes Containerdorf.

Allerdings werden auch die Tempohomes für die Flüchtlinge kein dauerhaftes Zuhause sein: Sie müssen laut Tempelhof-Gesetz bis Ende 2019 wieder abgebaut sein.