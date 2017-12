Die Polizei in Brandenburg ist aus eigener Sicht gegen terroristische Bedrohungen gut gewappnet. Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke verwies am Mittwoch im rbb auf die verbesserte Ausstattung und Ausbildung der Spezialeinheiten. Alles, was man gegenwärtig sinnvoll machen kann, habe man getan, sagte Mörke Antenne Brandenburg.

So wurde dem Polizeipräsidenten zufolge das Personal bei dem Spezialeinsatzkommando und dem Mobilen Einsatzkommando aufgestockt. Auch bei dem neu gebildeten Dezernat im Landeskriminalamt für islamischen Terrorismus habe man nochmal nachgelegt, so Mörke. Man sei mit 20 Mitarbeitern gestartet. Inzwischen seien es mehr als 40.