Seit Jahren diskutieren Politiker und Polizei, wie die Sicherheit am Alexanderplatz - einem Kriminalitäts-Hotspot - erhöht werden kann. Eine Polizeiwache soll dort am Freitag eröffnet werden. Doch ob damit die Zahl der Straftaten sinkt, ist fraglich.

Mitten auf dem Alexanderplatz - zwischen Weltzeituhr und dem Brunnen vor dem Kaufhof - wird am Freitag eine Polizeiwache in Betrieb genommen. Polizeibeamte, Bundespolizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamtes Mitte sollen dort zusammen für mehr Sicherheit sorgen. Der Alexanderplatz ist ein Ort, an dem besonders viele Kriminelle unterwegs sind .

Vor fünf Jahren starb Jonny K. in der Nähe des Alexanderplatzes. Die Kriminalität rund um den Berliner Fernsehturm hat seitdem weiter zugenommen. Eine neue Polizeiwache neben der Weltzeituhr soll jetzt für mehr Sicherheit am Platz sorgen. rbb-Reporter Markus Streim war eine Woche lang von früh bis spät auf dem Alex.

Auf dem Alexanderplatz - besonders im großen Bahnhof und am Fuß des Fernsehturms - gibt es regelmäßig Schlägereien, Überfälle und Diebstähle. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 7.820 Straftaten. Der größte Teil waren Taschendiebstähle und Ladendiebstähle. In diesem Jahr sanken die Zahlen etwas.

Der Berliner Alexanderplatz ist ein Hotspot der Kriminalität. Einer der Ersten am Tatort ist oft der Kriminalbeamte Carsten Milius. Im Interview erklärt er, was die neue Polizeiwache, die seit Donnerstag gebaut wird, bewirken kann – und warum Flüchtlinge Tatverdächtige und zugleich Opfer sind.

Für Orte wie den Alexanderplatz plant die Polizei in nächster Zeit den Einsatz von neu gekauften mobilen Videowagen. Das sind zwei Anhänger, auf denen Videokameras auf ausfahrbaren Stativen montiert sind, die auch auf große Entfernung und nachts gute Bilder liefern sollen.

Die Polizei will die Technik testen und dann entscheiden, ob weitere Kamerawagen gekauft werden. Außerdem will die Polizei am Alexanderplatz, am Kottbusser Tor und an der Warschauer Brücke am RAW-Gelände auch feste Kameras aufhängen. Sie sollen zeitweise das Geschehen filmen. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht.