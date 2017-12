Rund 450 Demonstranten haben sich am Freitagnachmittag auf dem Adenauerplatz in Berlin-Charlottenburg versammelt, um gegen die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem zu protestieren. Es kamen deutlich weniger Menschen, als erwartet. Angemeldet waren bis zu 2.000 Teilnehmer.



Die Polizei war mit rund 500 Beamten im Einsatz. Die Demonstration sollte vom Adenauerplatz über den Kurfürstendamm zum Wittenbergplatz führen, angemeldet worden war sie vom gleichen Veranstalter wie ein Protestzug am vergangenen Sonntag von Neukölln nach Kreuzberg mit rund 2.500 Demonstranten. Am Rande dieser Demonstrationen war eine israelische Fahne in Flammen aufgegangen. Zuvor waren bei einer pro-palästinensischen Demonstration am Brandenburger Tor israelische Flaggen verbrannt worden. Die Vorfälle hatten große Empörung ausgelöst.

Der Versammlungsleiter der Demonstration nun am Freitag habe nach Erreichen des Wittenbergplatzes die Demonstration beendet, meldete die Berliner Polizei per Twitter. Trotz "verbaler Aggressivität" habe es keine großen Störungen gegeben, hieß es weiter.