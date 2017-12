Bild: Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V.

Demonstranten ziehen durch Berlin - Wieder Israel-Fahne bei Protesten verbrannt

10.12.17 | 18:35 Uhr

Die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem hat auch am Sonntag wieder Proteste in Berlin ausgelöst. Rund 1.000 Menschen zogen durch Neukölln. Wieder wurde eine Israel-Fahne verbrannt - was der Regierende Bürgermeister Müller scharf kritisierte.

In Berlin haben sich am Sonntagnachmittag zahlreiche Menschen zur Demonstration "In Solidarität mit Palästina" versammelt. Rund 1.000 Teilnehmer zogen vom Rathaus Neukölln Richtung Adalbertstraße in Kreuzberg. Die Veranstaltung sei von einem Privatmann für rund 500 Teilnehmer angemeldet worden, teilte die Polizei rbb|24 auf Anfrage mit.

Die Polizei war demnach mit 300 Beamten im Einsatz. Nach Angaben der Polizeiführung vor Ort sei mindestens eine Israel-Fahne verbrannt worden.

Müller: Gut der freien Meinungsäußerung nicht missbrauchen

Bereits am Freitag war es in Berlin zu zwei Demonstrationen gekommen, die sich gegen die Verlegung der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem richteten. Etwa 1.200 Menschen versammelten sich zunächst vor dem Brandenburger Tor. Auch hier wurden mindestens zwei Israel-Fahnen verbrannt. Später versammelten sich am Neuköllner Hermannplatz etwa 300 Menschen zu einer Spontandemonstration.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die antisemitischen Vorfälle bei den Kundgebungen scharf kritisiert. Wer das hohe Gut der freien Meinungsäußerung für Antisemitismus und Rassismus missbrauche und durch das Verbrennen von Fahnen Hass säe, könne dafür nicht den Schutz des Demonstrationsrechts nutzen, erklärte Müller am Sonntag in Berlin. Sendung: Inforadio, 10.12.2017, 18.00 Uhr