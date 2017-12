Bild: imago/Stefan Boness/Ipon

300 Tage in Haft - Künstler fordern Freiheit für Deniz Yücel

10.12.17 | 17:20 Uhr

Seit 300 Tagen ist Deniz Yücel inhaftiert. Hunderte Künstler fordern in einem Appell seine Freiheit, darunter Stars wie Sting und Bono. Und der Berliner Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner ruft seinen früheren Zellennachbarn auf durchzuhalten.

Mehr als 200 Künstler, Schauspieler und andere Prominente haben die Türkei zur Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus der Haft aufgerufen. Yücel habe "nichts anderes getan, als seinen Beruf auszuüben und seine Meinung frei zu äußern", heißt es in dem am Samstag in verschiedenen Zeitungen veröffentlichten Appell, der unter anderem von den Musikern Sting und Bono, den Literaturnobelpreisträgerinnen Elfriede Jelinek und Herta Müller, den Regisseuren Fatih Akin, Wim Wenders, Doris Dörrie und Volker Schlöndorff sowie zahlreichen Journalisten unterzeichnet ist.

Unterzeichner: Axel Prahl, Jasmin Tabatabai, Hertha BSC ...

Der Korrespondent der Tageszeitung "Die Welt" befinde sich inzwischen seit rund zehn Monaten ohne Anklageschrift in Gefangenschaft und werde in einem Hochsicherheitsgefängnis festgehalten, heißt es in dem Appell zum 300. Hafttag am Sonntag. "Wir fordern einen fairen Prozess und Freiheit für Deniz Yücel sowie alle anderen aus politischen Gründen in der Türkei inhaftierten Journalisten", so die Unterzeichner. Weitere Unterzeichner des Appells sind unter anderem die Satiriker Jan Böhmermann und Shahak Shapira, die Schriftsteller T.C. Boyle, Navid Kermani und Isabel Allende, die Schauspieler Jan Josef Liefers, Axel Prahl und Jasmin Tabatabai sowie der Berliner Fußballverein Hertha BSC.

Yücel, der die türkische und deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, ist seit Februar in Haft. Ihm werden "Terrorpropaganda" und "Aufwiegelung der Bevölkerung" vorgeworfen. Eine Anklageschrift liegt bislang nicht vor. Nach türkischem Recht können Terrorverdächtige bis zu fünf Jahre lang in Untersuchungshaft bleiben. Yücel hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde gegen seine Haftbedingungen eingereicht.

Peter Steudtner schreibt offenen Brief an Yücel

Der Menschenrechtler Peter Steudtner, der Ende Oktober nach mehr als 100 Tagen aus türkischer Untersuchungshaft entlassen wurde und nach Deutschland ausreisen durfte, schrieb Yücel in einem offenen Brief in der "Welt am Sonntag": "Ich kann Dir nicht zurufen: 'Du hast es bald geschafft!' Aber ich rufe Dir zu: 'Du schaffst das!'". Steudtner und Yücel waren fast drei Monate Nachbarn im Silivri-Gefängnis in Istanbul, durften sich aber nicht sehen. Der Prozess gegen Steudtner wird in seiner Abwesenheit fortgesetzt.

