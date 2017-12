Die Berliner Polizei durchsucht seit dem frühen Donnerstagmorgen Objekte in der Stadt. Hintergrund der Durchsuchungen sind laut Generalstaatsanwaltschaft Ausreisen in das Herrschaftsgebiet der Terrormiliz Islamischer Staat. Die Durchsuchungen dauern weiter an, twitterte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen.

Nach Angabe der "B.Z." sollen die Verdächtigen aus dem Umfeld des Berlin-Attentäters Anis Amri stammen. Mehrere von ihnen seien festgenommen worden. Sie sollen in die Türkei und nach Syrien ausgereist und erst vor kurzem nach Deutschland zurückgekehrt sein.

Der Zeitung zufolge fanden die Durchsuchungen in sieben Objekten statt. Darunter war auch ein Hotel an der Budapester Straße am Breitscheidplatz. Weil ein verdächtiger Rucksack gefunden wurde, rückten Kriminaltechniker an. In der Tasche befand sich aber nur eine Weinflasche.



Eine Polizeisprecherin bestätigte am Donnerstagmorgen polizeiliche Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Weitere Hintergründe und Details nannte sie nicht.