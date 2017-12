Audio: radioBerlin 88,8 | 05.12.2017 | 08:30 Uhr | Bild: dpa/Jens Kalaene

Kippt das Neutralitätsgesetz? - Berliner Koalition streitet über Kopftuchverbot an Schulen

05.12.17 | 13:09 Uhr

Kein Kopftuch und keine Kreuze an Schulen - so schreibt es das Berliner Neutralitätsgesetz vor. In der rot-rot-grünen Koalition bahnt sich darüber neuer Streit an: Die Grünen wollen das Verbot aufweichen, die Linken fordern eine Überarbeitung - und in der SPD rumort es.

Sollen Berliner Lehrerinnen im Unterricht ein Kopftuch tragen dürfen oder nicht? Darüber wird in der rot-rot-grünen Koalition derzeit wieder heftig diskutiert. Den Anstoß für eine Neuauflage des alten Streits lieferten die Grünen. Sie stimmten auf ihrem Parteitag am Wochenende einstimmig dafür, das Kopftuchverbot aufzuweichen.

Kultursenator Lederer will Gesetz überarbeiten

Auch Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hält es für nötig, das Neutralitätsgesetz zu verändern. Die Regelung verbietet seit etwa zehn Jahren religiöse Symbole wie Kopftücher, Kreuze oder Kippas im öffentlichen Dienst, also auch an Schulen - ausgenommen sind Berufsschulen. "Ich glaube, dass das Gesetz mit der geltenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht vereinbar ist", sagte Lederer am Dienstag dem rbb. Die Richter in Karlsruhe hatten Anfang 2015 entschieden, ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrkräfte - wie es in Berlin gilt - sei nicht mit der Verfassung vereinbar. Das Gesetz muss nach Ansicht Lederers daher überarbeitet werden. Bei einer Neureglung sei es wichtig, einerseits Schüler auch weiterhin vor religiöser Beeinflussung zu schützen, sagte er radioBerlin 88,8. Andererseits müsse die Politik dafür zu sorgen, dass Regeln, die nur bestimmte Bevölkerungsgruppen treffen, sich nicht integrationshemmend auswirkten, betonte der Linkenpolitiker.

Grüne: "Kulturkampf ums Kopftuch muss aufhören"

Um solch eine Ausgewogenheit geht es auch den Grünen. Die ehemalige Landeschefin Bettina Jarasch betonte am Wochendenende auf dem Parteitag, sie wolle an den Schulen wieder Lehrerinnen mit Kopftuch haben. "Was wir brauchen, sind Regelungen, die religiöse Manipulation wirksam ahnden, anstatt einen Kulturkampf um das Kopftuch zu führen", sagte Jarasch. Die Grünen argumentieren, Bildung müsse neutral sein, das lasse sich jedoch nicht an Kleidung festmachen.



Auch in der SPD wird diskutiert

Mit dieser Haltung droht den Grünen ein Kollisionskurs mit dem Koalitionspartner SPD. Sie stand bislang fest hinter dem Neutralitätsgesetz. Doch auch bei den Sozialdemokraten kommt Bewegung in die Debatte. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte die Regelung Anfang November als "hohes Gut" bezeichnet. Ihm sei bewusst, dass dagegen immer wieder arbeitsrechtlich geklagt werde. Darauf müsse man gegebenenfalls gesetzgeberisch reagieren, so Müller. Die SPD-Politikerin Daniela Kaya sprach hingegen von einer in Gesetz gegossenen Stigmatisierung. Als Landesvorsitzende der AG Migration und Vielfalt in der Berliner SPD forderte sie ihre Partei auf, "beim Neutralitätsgesetz endlich die Ärmel hochzukrempeln. Die SPD darf nicht länger Bremsklotz sein", schrieb sie am Dienstag auf Facebook. Kaya muss allerdings noch bei vielen SPD-Politikerinnen und Politikern Überzeugungsarbeit leisten. So sprach sich Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag in der "Berliner Morgenpost" erneut für das Neutralitätsgesetz aus. Dass Lehrer neutral vor die Klasse treten, sei gerade deshalb wichtig, weil in den Berliner Schulen viele Religionen und Weltanschauungen aufeinanderträfen, sagte Scheeres.

Kopftuchstreit vor Berliner Gericht

Muslimische Lehrerinnen haben schon mehrfach wegen Diskriminierung erfolgreich gegen das Kopftuchverbot geklagt und eine Entschädigung erstritten. Aktuell läuft ein Prozess, in dem eine muslimische Lehrerin aus Berlin gegen ihre Versetzung klagt. Die Frau wollte an ihrer Grundschule nicht auf das Tragen des Kopftuchs verzichten. Das Land Berlin lässt sich in dem Verfahren von der renommierten Anwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ates vertreten. Ein Urteil des Berliner Arbeitsgerichts wird am 17. Januar 2018 erwartet.