Sanierungsstau bei Berliner Polizei - Wenn eine dunkle Brühe aus dem Wasserhahn kommt

08.12.17 | 11:59 Uhr

Braunes Trinkwasser, Schimmel an den Wänden, überschwemmte Toiletten – die Berliner Polizei steht vor einem Berg notwendiger Bauarbeiten an ihren Dienstgebäuden. Nun soll saniert werden - Pläne gibt es allerdings erst für einen Bruchteil des Sanierungsbedarfs. Von Oliver Soos

Benjamin Jendro von der Polizeigewerkschaft GdP sammelt Fotos von hässlichen Dingen. Polizisten aus den einzelnen Abschnitten schicken sie ihm zu. Ein Bild zeigt einen Kellerraum in der Polizeidienststelle in der Kreuzberger Friedrichstraße. Weißer Schimmel hat sich ausgebreitet – auch auf den dort gelagerten Schlagstöcken und Schutzschildern. Auf einem anderen Foto sieht man eine Herrentoilette mit überschwemmtem Boden – das Polizeigebäude in der Schöneberger Hauptstraße.

Schimmel - selbst auf den Schlagstöcken

Die Gesundheit der Kollegen steht auf dem Spiel

Zuletzt hat Jendro ein Bild aus der Kreuzberger Friesenstraße getwittert: ein Waschbecken voll gelblich-braunem Wasser. "In vielen Polizeigebäuden kommt irgendeine dunkle Grütze aus dem Wasserhahn, als Wasser kann man das nicht mehr qualifizieren", schimpft der Gewerkschafter. Und wirft der Polizeiführung eine Verletzung der Sorgfaltspflicht vor.



Denn in der Friesenstraße sei es der Personalrat gewesen, der Messungen durchgeführt und Druck ausgeübt habe. "Die Eisenwerte waren um das 195-fache überschritten, auch die Blei- und Manganwerte waren zu hoch", sagt Jendro. Es gehe hier auch um die Gesundheit der Kollegen. Immerhin wurde mittlerweile reagiert. Die Regenleitungsrohre, die die Verunreinigung verursacht haben, sollen erneuert werden.

In anderen Polizeidienststellen hingegen tut sich seit Jahren nichts. In der Götzstraße in Tempelhof soll zwar saniert werden, doch es steht noch nicht fest, wann. Zurzeit gäbe es dort nur eine einzige Dusche für 150 Mitarbeiter, erzählt eine Polizistin, die GdP Mitglied ist und anonym bleiben möchte. "Wenn man Sport gemacht hat oder einen Einsatz hatte und voll Blut oder anderer Körperflüssigkeiten ist und nicht duschen kann, dann ist das schon ganz schön traurig." Die Polizistin klagt auch, dass die Fenster undicht sind und im Winter kalter Wind hereinpfeift. "Wenn manche Kollegen lieber im Polizeifahrzeug sitzen, als im Pausenraum, dann kann doch etwas nicht in Ordnung sein", sagt die Mitte 40-Jährige.

Ab 2018 soll der Sanierungsstau abgebaut werden

Wann werden diese Mängel behoben? Die Berliner Polizei teilt auf Anfrage mit, dass der Sanierungsstau ab 2018 von der landeseigenen Immobilienmanagementgesellschaft (BIM) abgebaut werden soll.



Die Senatsverwaltung für Finanzen schickt auf Anfrage Zahlen: Demnach sollen in den kommenden zwei Jahren rund 110 Millionen Euro in Gebäude der Berliner Polizei investiert werden. Etwa ein Zehntel des aktuellen Sanierungsstaus wäre damit abgebaut. Die BIM hat alle Baumaßnahmen in drei verschiedene Prioritätsstufen eingeteilt und entscheidet danach, was wann saniert werden soll.

Es fehlt die Wertschätzung

An dieser Vorgehensweise gibt es Kritik, auch aus Teilen der Berliner Regierungskoalition. Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Benedikt Lux, wirft der BIM vor, unflexibel zu sein. "Bei der Prioritätensetzung muss man zwingend die Polizisten in den Abschnitten miteinbeziehen. Die BIM lässt da überhaupt nicht mit sich reden und denkt in großen Projekten, anstatt differenziert zu schauen, wo der Schuh am meisten drückt", sagt Lux.

Das sieht GDP-Sprecher, Benjamin Jendro, ähnlich. Der Ausbau der Duschen und die zugigen Fenster in der Tempelhofer Polizeidienststelle stehen jedenfalls nicht oben auf der Prioritätenliste. "Für die Polizisten vor Ort ist das ziemlich frustrierend. Es fehlt da einfach die Wertschätzung."