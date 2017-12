Am Freitag und am Sonntag standen mitten in Berlin israelische Flaggen in Flammen: Nach mehreren Demonstrationen, bei denen Israel-Fahnen verbrannt wurden, will die Polizei in den nächsten Tagen weitere Kundgebungen noch genauer im Auge behalten.

Der israelische Botschafter in Berlin, Jeremy Issacharoff, hat das Verbrennen israelischer Flaggen bei Anti-Israel-Protesten scharf verurteilt. "Wie kann es sein, dass jedes Mal, wenn die Palästinenser zur UN oder UNESCO gehen und erklären, es gebe keine jüdische Verbindung zu Jerusalem, niemand randaliert und ihre Flaggen verbrennt?", schrieb Issacharoff am Montag bei Twitter. "Wer Flaggen verbrennt, verbrennt seinen Anstand und Toleranz."

Das Verbrennen von Flaggen sei grundsätzlich erst einmal nicht strafbar, das gelte auch für die israelische Fahne, so die Polizei. Strafrechtlich relevant werde das nur, wenn die Flagge als Hoheitszeichen verwendet werde, also an einem Mast vor einer Botschaft oder einem Regierungsgebäude hänge.

Die Berliner Polizei teilte mit, die Sicherheitsvorkehrungen der Kundgebungen sollen erneut überprüft werden. Zudem werde man untersuchen, ob es sich bei den Vorfällen am Wochenende um strafrechtlich relevante Geschehnisse gehandelt habe, sagte Berlins Polizeisprecher Winfrid Wenzel am Montag.

Die Bundesregierung hat das Verbrennen israelischer Flaggen in Berlin ebenfalls scharf verurteilt.



"Man muss sich schämen, wenn auf den Straßen deutscher Städte so offen Judenhass zur Schau gestellt wird", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Die Beleidigungen gegen Israel und Juden insgesamt bei den Kundgebungen in den vergangenen Tagen seien "schändlich". Die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit in Deutschland gewähre zwar jedem das Recht zu friedlichen Protesten. "Diese Freiheit ist allerdings kein Freibrief für antisemitische Entgleisungen, für Hetze und für Gewalt."

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte die antisemitischen Vorfälle scharf ebenfalls kritisiert. Wer das hohe Gut der freien Meinungsäußerung für Antisemitismus und Rassismus missbrauche und durch das Verbrennen von Fahnen Hass säe, könne dafür nicht den Schutz des Demonstrationsrechts nutzen, erklärte Müller bereits am Sonntag in Berlin.



Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat das Verbrennen der Flaggen verurteilt. Deutschland sei "dem Staat Israel und allen Menschen jüdischen Glaubens in ganz besonderer Weise verbunden", sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung am Montag. "Wir akzeptieren nicht, wenn Juden oder der Staat Israel auf diese beschämende Weise beleidigt werden."