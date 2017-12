Auszubildende an der Berliner Polizeiakademie haben Vorwürfe zu angeblich respektlosem Verhalten zurückgewiesen. Das steht im Sonderbericht der Polizei, der dem rbb vorliegt. Ein Ausbilder hatte vor allem das Benehmen von Polizei-Schülern mit Migrationshintergrund kritisiert. Dagegen verwahren sich die Betroffenen. Sie hätten sich nicht ungebührlich verhalten und auch keine Gewalt angedroht.

Ausbilder klagt über Hass und Gewalt an der Polizeiakademie

Polizei will Vorwürfe überprüfen

Weiter heißt es in dem Bericht, die Beschuldigten fühlten sich vom Verfasser der Beschwerde ausländerfeindlich behandelt und ausgegrenzt. Der Konflikt konnte nach einer moderierten Auswertung mit den Sanitätern und Auszubildenden inzwischen beigelegt werden, Anhaltspunkte für ein Dienstvergehen der Auszubildenden seien nicht erkennbar.

Ein Ausbilder hatte sich Anfang November bei einem Freund via Voicemail über die Zustände in einer Klasse der Spandauer Polizeiakademie beschwert. Demnach spricht der Mann von Leistungsverweigerung, Hass und Gewalt in einer Klasse mit vielen Polizeischülern ausländischer Herkunft.