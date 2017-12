Gleich sechs Landsratswahlen werden am 22. April 2018 in Brandenburg stattfinden. Bürger in den Kreisen Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster, Barnim, Spree-Neiße, Uckermark und Ostprignitz-Ruppin sind dann zur Stimmabgabe aufgerufen, wie das brandenburgische Innenministerium nach der Festlegung der Wahltermine mitteilte. Gegebenenfalls notwendige Stichwahlen sollen am 6. Mai stattfinden.