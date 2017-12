Senat will mehr Geld und mehr Personal in der Altenpflege

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kolat will einen "Pakt für die Pflege" schmieden. Der ist auch nötig. Denn in diesem Job verdient man in Berlin im Schnitt nur rund halb so viel wie etwa im Metallgewerbe. Eine Studie hat dafür nun einen gewichtigen Grund ausgemacht.