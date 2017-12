Noch immer werden dem Wohnungsmarkt in Berlin viele Wohnungen entzogen, weil sie als Ferienunterkünfte angeboten werden. Um Gesetzeslücken zu schließen, will der Senat das Zweckentfremdungsverbot novellieren. Heute sollen Details dazu vorgestellt werden.

Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) will am Mittwoch die Gesetzesnovelle zum Zweckentfremdungsverbot vorstellen. Die neue Fassung solle etwaige Gesetzeslücken schließen, Unklarheiten beseitigen und so den Schutz von bestehendem Wohnraum weiter verbessern, kündigte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen an. Der Gesetzentwurf wurde am Dienstag vom Senat beschlossen.