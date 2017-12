Högl vs. Müller

Bisher nominierte die Berliner SPD meist nur einen Kandidaten für den Bundesvorstand. Der Platz in dem Gremium war damit so gut wie sicher. Doch nun bekommt der Regierende Bürgermeister Müller überraschend Konkurrenz aus den eigenen Reihen.

Högl, die bei der Bundestagswahl das Direktmandat in Berlin-Mitte gewinnen konnte, sei zu diesem Schritt von der stellvertretenden Bundesvorsitzenden Manuela Schwesig ermuntert worden. Schwesig wünscht sich mehr Frauen aus Ostdutschland in der Parteiführung.

Die Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Eva Högl überrascht kurz vor dem Bundesparteitag mit ihrer Kandidatur für den Parteivorstand. Behält der erweiterte Führungszirkel der Partei seine derzeitige Größe, würde Högl damit in einer Kampfkandidatur gegen Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller um einen Platz in dem Gremium antreten. Bislang war Müller der einzige Hauptstadt-Kandidat. Es ist seine erste Bewerbung für diesen Posten.

Für Müller könnte Högls Bewerbung nicht nur überraschend kommen, sondern auch ungünstig verlaufen. Der vergleichsweise kleine Berliner Landesverband hat in der Vergangenheit meist nur einen Kandidaten in den SPD-Vorstand geschickt. Es könnte also heißen: Müller oder Högl.



Es sei denn, der Bundesvorstand der SPD wird, wie geplant, um zehn Plätze erweitert. Dann wäre Platz für Müller und Högl. Ob der Parteivorsitz erweitert wird, entscheiden die Delegierten ebenfalls auf dem Bundesparteitag, der ab Donnerstag im CityCube auf dem Messegelände stattfindet.