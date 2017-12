Bild: dpa

Regierender Bürgermeister entgeht einer Blamage - SPD wählt Müller und Högl in den Bundesvorstand

08.12.17 | 19:44 Uhr

Dem Bundesvorstand der SPD werden künftig zwei Berliner angehören. Sowohl der Regierende Bürgermeister Michael Müller als auch die Bundestagsabgeordnete Eva Högl konnten sich durchsetzen. Einen Dämpfer musste Müller dennoch hinnehmen.



Dem Regierenden Bürgermeister Berlins, Michael Müller, ist beim Bundesparteitag der SPD eine Blamage erspart geblieben. Die 601 Delegierten wählten sowohl ihn als auch die Berliner Bundestagsabgeordnete Eva Högl in den Bundesvorstand. In der Vergangenheit war meist nur ein Kandidat aus der Hauptstadt in das Gremium gewählt und daher auch meist nur ein Kandidat vom Landesverband gestellt worden.



Müller konnte sich allerdings erst im zweiten Wahlgang durchsetzen. Nachdem er im ersten Wahlgang durchgefallen war, votierten am Freitag beim Bundesparteitag in Berlin im zweiten Anlauf 474 Delegierte, was etwa 80 Prozent der Stimmen entspricht. Auch Högl konnte sich erst im zweiten Anlauf durchsetzen. Für sie wurden 398 Stimmen abgegeben (67 Prozent).

Ein direkter Kampf um den Posten war dadurch verhindert worden, dass die Sozialdemokraten den Parteivorstand zuvor vergrößert hatten: Künftig wird er 45 Mitglieder haben statt wie bisher 35.



Dämpfer auch für Scholz

Auch zwei Brandenburger weden im neuen SPD-Bundesvorstand vertreten sein: Neben Ministerpräsident Dietmar Woidke konnte sich auch die Brandenburger Landtagsabgeordnete Klara Geywitz durchsetzen. Neben Müller musste auch ein weiterer Regierungschef einen Dämpfer hinnehmen: Bei der Wahl der sechs Stellvertreter von SPD-Chef Martin Schulz bekam Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz mit 59,2 Prozent das schlechteste Ergebnis der Vizes. Der früheren Juso-Chefin Johanna Uekermann gelang gleich im ersten Anlauf der Sprung in das Führungsgremium. Hohe Zustimmungsraten bei der Wahl erzielten besonders die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen und Familienministerin Katarina Barley.



Neuer Bundesvorstand nun komplett

Insgesamt wurden am Freitag 35 Beisitzer für den Vorstand gewählt. Dem Gremium gehören auch der am Donnerstag bestätigte Parteichef Martin Schulz und der am Freitag gewählte Generalsekretär Lars Klingbeil an, ebenso der EU-Beauftragte Udo Bullmann und Schatzmeister Dietmar Nietan, die in ihren Ämtern bestätigt wurden. Außerdem sind im Vorstand die sechs stellvertretenden Parteivorsitzenden vertreten, die der Parteitag am Donnerstagabend gewählt hatte. Dabei handelt es sich um die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die bayerische SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen, den schleswig-holsteinischen SPD-Landeschef Ralf Stegner, Hamburgs Bürgermeister Scholz, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und den hessischen SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel.

Sendung: Inforadio, 08.12.2017, 18.20 Uhr