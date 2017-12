Fotos von 54 Berliner Polizisten auf einer linken Internetseite. Was für Berliner Autonome eine Reaktion auf die G20-Fahndung in Hamburg war, sorgte bei Polizeigewerkschaften für Empörung. Nun hat der Staatsschutz Ermittlungen eingeleitet.

Nach der Veröffentlichung von Polizisten-Fotos durch Linksautonome im Internet hat die Berliner Polizei ein Verfahren eingeleitet. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, ermittelt der Staatsschutz wegen Verstößen gegen das Persönlichkeitsrecht und den Datenschutz.

Auf einer linksextremen Internetseite waren am Sonntagabend Fotos von 54 Berliner Polizisten veröffentlicht worden, die an Räumungen in Häusern in der Rigaer Straße in Friedrichshain teilgenommen haben sollen. Neben den Fotos stand auch eine indirekte Drohung gegen die Polizisten auf der Seite: "Wir freuen uns über Hinweise, wo sie wohnen oder privat anzutreffen sind. Neben der Teilnahme an der Räumung können sie bedenkenlos für die Gewalt der drei Wochen der Belagerung verantwortlich gemacht werden", hieß es dort.

Die Polizeigewerkschaften reagierten entsetzt und sprachen von einer Gefahr durch "linksextremistische Terroristen".