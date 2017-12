In bestimmten Berufsgruppen konnte es in der DDR unmöglich Pädophile geben. Um dieses Saubermann-Image aufrecht zu halten, wurden Akten und Statistiken manipuliert. Statt Täter zu verfolgen, wurde so erst der systematische Kindesmissbrauch möglich gemacht, wie eine neue Studie zeigt. Von Oliver Noffke

Tausende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wurden in DDR-Erziehungsheimen Opfer von sexuellem Missbrauch durch Erzieher - Verbrechen, für die viele der Täter keine Strafverfolgung fürchten mussten. Zu dieser erschütternden Einschätzung kommt die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs . In einer neuen Studie kommt die Kommission außerdem zu dem Schluss, dass Kindesmissbrauch in diesen Einrichtungen systematisch von den Strafverfolgungsbehörden vertuscht worden ist.

"Ich denke, dass diese Vertuschungen mit diesem Saubermann-Image zusammenhängen, das sich die DDR selbst gegeben hat", sagte der Politikwissenschaftler Christoph Sachse rbb|24 am Samstag. "Der Sozialismus sollte ja auch moralisch überlegen sein", sagte Sachse, der an der Studie mitgearbeitet hat. "Offiziell gab es nur wenige Verbrechen, bei der Ehe war alles in Ordnung, es gab offiziell weniger Scheidungen. Und so war eben auch bei der Sexualität alles in Ordnung."

In der Studie werden auch extreme Beispiele von Kindesmissbrauch genannt. So hätten die Erzieher in einem sächsischen Kinderheim Mädchen geradezu wettbewerbsmäßig missbraucht. Die Studie spricht an dieser Stelle von einem "sexuellen Terrorregime". Um sich dem entziehen, hätten viele der Missbrauchsopfer Suizid begangen. In einer Jugendstrafanstalt in Wriezen (Märkisch-Oderland) habe ein Machtsystem geherrscht, bei dem ältere Kinder Druck auf Schwächere ausübten. Statt einzugreifen, hätten die Erzieher diesen Zustand zum Kindesmissbrauch genutzt.



An anderer Stelle zeigt die Studie, wie traumatisch die juristische Aufarbeitung für die Opfer sein konnte - so etwa am Beispiel eines elfjährigen Jungens, der von einem Erzieher vergewaltigt worden war. Über mehrere Jahre hinweg wurde das Kind immer wieder von Ermittlern zu den Vorgängen befragt, teilweise ohne das seine Erziehungsberechtigten anwesend waren. Der Täter, der an einer neurologischen Krankheit litt, wurde schlussendlich zwar zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, musste diese aber nicht antreten, nachdem er einen Antrag auf Strafaussetzung gestellt hatte.

Offenbar ignorierte die DDR-Justiz sogar, dass Pädagogen im Staatsdienst überhaupt Täter sein konnten. Der 3. Strafsenat des Obersten Gerichtes fertigte im Jahr 1984 eine Einschätzung zu Opfer-Täter-Verhältnissen bei Fällen von Kindesmissbrauch an. Auf Grundlage von 32 Fällen kamen die Beamten zu der Einschätzung, dass, wenn die Opfer ihre Täter kannten, es sich um Menschen "aus Verwandtschaft, Freundeskreis oder Bekanntenkreis" handelte. Erzieher oder Lehrer werden hingegen nicht genannt.