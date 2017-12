Der monatelang in türkischer Untersuchungshaft festgehaltene Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner erhält am Dienstag in Berlin den Friedenspreis der Quäker-Hilfe-Stiftung.

Damit soll das mutige und langjährige Engagement Steudtners in der Friedens- und Menschenrechtsarbeit gewürdigt werden.



Peter Steudtner war am 5. Juli in Istanbul wegen angeblicher Terrorunterstützung verhaftet worden, am 26. Oktober entschied das Gericht, ihn ohne Auflagen aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Der offenbar politisch motivierte Prozess gegen ihn läuft allerdings weiter.