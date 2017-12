In Brandenburg hat es in diesem Jahr gemessen an der Einwohnerzahl deutschlandweit die meisten Straftaten gegen Flüchtlinge gegeben. Das teilten die Amadeu Antonio Stiftung und Pro Asyl am Donnerstag in Berlin mit.

Brandenburg führe mit 85 Fällen je Million Einwohner die Liste an, teilten die Organisationen mit. Berlin steht auf dem vierten Platz mit 52 Übergriffen pro Million Einwohner.