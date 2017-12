Steffen Berlin Donnerstag, 28.12.2017 | 15:18 Uhr

Nun, es wird dann wohl ein deutscher Mitbürger gewesen sein. Jedenfalls steht da nichts von Streit unter Migranten. Nur, ohne die Hintergründe zu kennen, kann man ja kaum was dazu sagen. Fremdenfeindliche Beleidigungen sind nicht in Ordnung, aber wie es überhaupt zu dem Streit kam, wodurch sich diese Schnapsdrossel provoziert fühlte, dass er dann so ausgetickt ist, geht aus dem kurzen Artikel nicht hervor. Eine Geldstrafe ist dafür aber bestimmt drin. Leider kommen solche Vorfälle aber auch unter Deutschen ständig vor, hier wird aufgrund des Ausländerbezugs drüber berichtet.



Ach ja, nur zur Klarstellung: Sollte der "Herr Trinker" einfach mal so und nur von sich aus aufgrund des Aussehens Stunk gesucht haben, möge er bitte auch eine angemessen hohe Strafe dafür erhalten.