Die Berlinerin Hannelore Köpping-Renk leitet seit 15 Jahren ehrenamtlich die Suppenküche der Marienkirche in Mitte. Alle zwei Wochen am Sonntag gibt es in der Kirchgemeine eine warme Mahlzeit für Bedürftige, sowie Kleidung, Schlafsäcke und was sonst gebraucht wird. Hannelore Köpping-Renk leistet aber noch mehr, gibt etwa Hilfe bei Amtsgängen, der Wohnungssuche, bei der Krankenpflege, der Sterbebegleitung und der Organisation einer würdevollen Bestattung.

Der gebürtige Hannoveraner und ehemalige Journalist Jörg Kürschner ist Vorsitzender des von ihm gegründeten Fördervereins der Gedenkstätte Hohenschönhausen . Er war selbst zwei Jahre Häftling in dem Stasi-Gefängnis und vermittelt als Zeitzeuge Besuchern, wie es damals war. Auch Führungen für blinde, sehbehinderte und gehörlose Besucher sind gefördert worden, um die Lebensumstände in der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt zu verdeutlichen.

Anlass für die Verleihung der Verdienstorden an die 25 engagierten Bürger ist der "Tag des Ehrenamtes" am 4. Dezember. Zum Welttag des Ehrenamtes lobt der Deutsche Kulturrat das bürgerschaftliche Engagement im Land. Dies sei "gelebte Demokratie" und ein "unverzichtbarer Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt", sagt Geschäftsführer Olaf Zimmermann. Viele Bürger würden sich ehrenamtlich und freiwillig in Vereinen und Verbänden engagieren und damit Verantwortung für andere und für die Gesellschaft übernehmen. Umgekehrt sieht der Kulturrat auch Kommunen, Länder und Bund in der Pflicht, bürgerschaftliches Engagement seiner Bürger zu unterstützen. "Ohne eine neue Bundesregierung scheinen wir gut monatelang auskommen zu können; ohne das Ehrenamt der Vielen würden wir es keinen einzigen Tag schaffen", so Zimmermann. Der Welttag des Ehrenamtes wird seit 1986 jährlich am 5. Dezember begangen.